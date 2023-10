Arkeologi: Europas eldste bosetning finnes i nærheten av Ohridsjøen

Gjenstander fra Europas eldste bosetning er oppdaget på grensen mellom Albania og Nord-Makedonia. Disse funnene åpner nye perspektiver for arkeologer.

I vannet i Ohridsjøen på grensen mellom Albania og Nord-Makedonia har arkeologer oppdaget tre påler som er flere tusen år gamle. Ifølge forskere tilhører disse gjenstandene den eldste bosetningen i Europa.

«I følge dataene som er funnet, dateres denne kolonien tilbake til begynnelsen av steinalderen, så omtrent 5800 år før vår tidsregning, så den er 6800 år gammel, noe som gjør den til den eldste haugboende kolonien som noen gang er funnet i Europa.» Froseda Tola, en arkeolog involvert i forskningen, sier:

Disse funnene åpner for nye perspektiver for forskning på den europeiske sivilisasjonens historie.

«Dette viser at sivilisasjonen og koloniene i Europa er svært gamle så langt, for så langt er det bare funnet kolonier i Asia, Afrika. Det er litt sent å datere Europa, men det viser at folk kom hit nå. Her ble det brukt jordbruk her mer enn vi trodde, så det er veldig viktig i Europas historie» Froseda Tola forklarer.

Prøvene analyseres for tiden ved University of Oxford og forventes å gi viktige svar på hvordan folk levde i Europa for 8000 år siden.