Arkitektur – Et symbol på hval i Norge

Fra neste år er det ingen tvil om at mange hvalentusiaster reiser til den norske øya Antoya. The Vale Tourist Complex, som ligger 300 kilometer nord for polarsirkelen, lover å åpne dørene. Hva er originaliteten til denne Three in One-samlingen? Et museum og et forskningssenter dedikert til hvaler, men en annen stor overraskelse: et observatorium som lar deg tenke på nordlyset eller migrasjonen av gigantiske sjøpattedyr som lever under midnattssolen. Gjennom dekorasjonen og naturen på stedet …