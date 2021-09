Arktisk råd feirer 25 -årsjubileum – Eye on the Arctic

Arktisk råd, et internasjonalt forum for de åtte sirkumpolære nasjonene og seks urbefolkningsgrupper, vil feire sitt 25 -årsjubileum 19. september.

Forum ble etablert i Canada i 1996 med Ottawa -erklæringen, som en måte å fremme samarbeid i nord om bærekraftig utvikling og miljøvern.

Russland har for tiden det to år lange roterende presidentskapet i forumet, og torsdag vil landets utenriksminister, Sergey Lavrov berømmet rådets rolle i å la nordlige land samarbeide om felles bekymringer.

“I dag representerer Arktis et unikt, men skjørt økosystem, mennesker som bor og jobber der, og et enormt potensial for felles utvikling,” sa Lavrov i en pressemelding.

“Det er godt å se at til tross for kompleksiteten i globale saker, fortsetter forholdet mellom landene på høye breddegrader å utvikle seg konstruktivt. Jeg er glad for å merke at dette engasjementet i stor grad er mulig takket være arbeidet til Arktisk råd. Et kvart århundre med grundig og vedvarende arbeid med å bygge et interaksjonssystem lønner seg virkelig. “

Arktisk råd – Raske fakta Treningsår: nitten nittiseks Medlemmer av Arktisk råd: Canada, Danmark (Grønland), Finland, Island, Norge, Sverige, Russland, USA Faste deltakere: Aleutian International Association, Athabaskan Arctic Council, Gwich’in International Council, Inuit Circumpolar Council, Russian Association of Urfolk in the North, Saami Council Faktisk president: Russland (2021-2023)

Kanadiske røtter

Mary Simon, den nåværende generalguvernøren i Canada, var den første formannen for forumets ledende arktiske embetsmenn.

I en video som nylig ble lagt ut på Arktisk råds nettsted, husket Simon utfordringene med å etablere forumet.

“Detractors refererte til det faktum at det allerede var en eksisterende avtale mellom de åtte arktiske statene, som var Arctic Environmental Protection Strategy, og at vi bare kunne legge til det,” sa han.

(Arctic Environmental Protection Strategy var en uforpliktende avtale om miljøvern vedtatt av de arktiske statene i 1991).

“Men poenget var at initiativet fra Arktisk råd kom fra de høyeste lederne i de forskjellige landene, og vi følte at hvis vi forener de åtte arktiske landene og tar for oss alle nivåer av samarbeid, ville det være en mye sterkere organisasjon.”

Simon sier at den arktiske miljøvernstrategien fungerte bra på den tiden, men et sentralt element i økende bekymring for nordlendinger manglet: utvikling.

“Det er veldig viktig å håndtere miljøproblemer, men vi må også håndtere utviklingsproblemer,” sa han. “Bærekraftig utvikling ble en sentral del av etableringen av Arktisk råd.”

Mary Simon husker grunnleggelsen av Arktisk råd

Under dets eksistens resulterte forumets arbeid i tre juridisk bindende avtaler: Arctic Aviation and Maritime Search and Rescue Cooperation Agreement fra 2011, som skisserer ansvaret for arktiske stater i tilfelle en katastrofe; tl Samarbeidsavtale fra 2013 for beredskap og reaksjon på forurensning av marine oljer i havområdene, og avtalen fra 2017 om å styrke Arctic International Scientific Cooperation, et initiativ mellom USA og Russland for å lette bevegelse av utstyr, prøver og data over grenser i nord og legge til rette for vitenskapelig samarbeid og utveksling.

I tillegg har arbeid fra Arktiske råds arbeidsgrupper, forsamlinger av eksperter samlet for å løse spesifikke spørsmål eller problemer som påvirker Nord, bidratt til å informere en rekke internasjonale klimapolitikker, inkludert klimakontrakten i Paris.

Arktisk råd ekskluderer militære og sikkerhetsspørsmål fra sitt arbeid og har vært i stand til å opprettholde et nært samarbeid selv i perioder med høy spenning mellom Russland og Vesten.

Viktigheten av urfolks deltakelse

I 2018 nominerte en gruppe internasjonale forskere Arktisk råd til Nobels fredspris ckalte det en “modell for å fremme brorskap mellom nasjoner”, og sa at inkludering av urfolk og urfolkskunnskap i forumet var et eksempel for resten av verden.

Simon sier at dette er en del av det som gjør rådet så unikt.

“De åtte arktiske nasjonene har nå et forum hvor de kan ta opp svært kritiske spørsmål som Arktis står overfor med deltakelse av urfolk. [The Indigenous Peoples] å få muligheten til å sette seg ned med ministre og andre dignitarer for å snakke om disse problemene og også finne måter å løse dem på, så det er veldig viktig å lytte til den menneskelige dimensjonen ”.

Hjalmar Dahl, styreleder i Greenland Inuit Circumpolar Council og formann i urfolksekretariatet, sier at urfolks kunnskap er nøkkelen til rådets arbeid.

“Innfødt kunnskap har blitt formelt anerkjent av Arktisk råd som viktig for å forstå Arktis i en rekke ministererklæringer, inkludert Ottawa -erklæringen fra 1996 om opprettelsen av Arktisk råd,” sa han i en pressemelding.

“Rollen til urbefolkningen i Arktis og deres urfolkskunnskap er uvurderlig ikke bare for den fremtidige utviklingen av arktiske samfunn, men også for bevaring og bærekraftig bruk av biologiske ressurser.”

I tillegg til arktiske stater og urfolksgrupper (kjent i forumet som permanente deltakere), har Arktisk råd også 38 observatører som består av ikke-arktiske stater, frivillige organisasjoner og mellomstatlige og interparlamentariske organisasjoner.

Observatører deltar ikke i forumets konsensusbeslutninger, men bidrar til Arktisk råd gjennom sine seks arbeidsgrupper som tar for seg områder som beredskap og arktiske miljøgifter.

