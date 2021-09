Arktiske valg: hva vil endre seg?

Valget mandag gjorde det klart. Norge vil få et regjeringsskifte. Venstrepartiene, ledet av Arbeiderpartiet, vant et klart flertall mens sittende statsminister Erna Solberg og hennes konservative parti var de klare taperne i valget..

I sin kommentar fredag ​​denne uken skrev sjefredaktør Arne Holm at regjeringspartier har blitt mer eller mindre utslettet fra Nord-Norge, og at det gjenstår å se til hvilke formål vinnerne vil bruke sin vellykkede kost.

“Partiplattformene til Sosialistisk Venstre og Agrarisk Senterparti er usedvanlig svake når det gjelder en av Ap -lederen Jonas Gahr Stores kjernesaker. Arktisk politikksier Holm.

Fra og med i dag vil Russland avholde valg for underhuset i det nasjonale parlamentet, statsdumaen, fra 17. til 19. september. men, Det forventes ingen store endringer etter valget, sier Arild Moe, forsker ved Fridtjof Nansen Institute.

Valget i Canada er noe mer spesielt. I august kunngjorde Canadas statsminister Justin Trudeau raske valg, to år før planen. Den sittende statsministeren mangler imidlertid støtte, og det tidlige valget mandag 20. september kan ende med katastrofale konsekvenser.

“Han har kunngjort tidlige valg for å bringe all makt til regjeringen,” sa André Lamoureux, professor i statsvitenskap ved University of Quebec, til High North News.. (Kun på norsk).

High North News fortsetter å overvåke valg i Arktis, så følg med.

Batterier og sement

Forretningsplaner florerer i Arktis. Etter to års planlegging presenterte Freyrs konserndirektør for operasjoner i Mo i Rana, Norge nylig selskapets fremdriftsplan for oppstarten.

“Vi må hente ingeniører fra utlandet for å få dette til,” sier konserndirektør for operasjoner Tove N. Ljungquist i et intervju med High North News.

I Sverige risikerer gruvegiganten LKAB å ikke ha en sementleverandør etter oktober i år. Den svenske lovgiver er ikke enig i de lovendringene som regjeringen foreslår for å gjøre Sveriges største sementleverandør Cementa i stand til å fortsette produksjonen i åtte måneder til..

