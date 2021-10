Arlet Vincent, programleder for Extraordinary Garden på RTBF dør (videoer)

Familien kunngjorde onsdag i en offentlig tjeneste at Arlett Vincent, det tidligere ansiktet til RTBF-programmet «Le Jardin Extraordinaire» er død.

Før han var stemmen og ansiktet til den ekstraordinære hagen, var Arlett Vincent en kunngjører som startet på tidspunktet for verdensutstillingen i 1958 og sa at han kom til RTBF ved et uhell og ga andre show: i motsetning til dette, magasinet F, La Preuve par Quatre og Cinéscope. I 1965 ble han vert for den ekstraordinære hagen til 1981. Deretter kom han tilbake fra 1985 til 1991.

I 2015 feiret hagen 50-årsjubileum. Claudine Presser, som fulgte Arlett Vincent, ledet an for Tangui Dumortier, som snudde leksjonene og ga den et løft ved å levere magasiner fra hele verden.