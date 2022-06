Arlo Go 2 anmeldelse: Et sikkerhetskamera som ikke trenger ledninger eller Wi-Fi for å varsle deg

Arlo er pioneren innen helt trådløse sikkerhetskameraer. Det tidligere datterselskapet til det amerikanske nettverksselskapet Netgear har markedsført og forbedret trådløse nettverkskameraer siden 2014 med langvarige batterier. Nylig tilbyr Arlo også modeller som kan kobles til nettverket ved hjelp av 3- eller 4G-nettverk. Jeg prøvde nettopp Arlo Go 2 (329): utenfor normal drift av Arlo-kameraer (Les for eksempel min anmeldelse av Pro 4), her er hva du bør huske.

stort kamera

Det som er påfallende ved installering er at dette er en av selskapets XL-modeller. Som en lampe (Kameraet er utstyrt med en kraftigere lampe som er i stand til å lyse opp en hel hage), Go 2 har et større batteri enn den andre, noe som delvis forklarer prisen, som også er større (kostnaden for Pro 4 er 249 euro) . Så den er lengre: 12 cm i stedet for 9; Og tyngre: 490 gram i stedet for 316. Så den leveres ikke som standard med vanlig magnetisk sokkel, men med et mer tradisjonelt system med justerbar veggmontering på skrue.

4G for å overvåke andre steder

Hvis batteriet er større, er det fordi kameraet har et SIM-kortspor, som gjør at det kan kobles til Arlo-appen selv når du ikke har Wi-Fi. Nyttig for de som har en stor hage og ønsker å overvåke under, for profesjonelle som ønsker å overvåke et lager, for de som har en andre bolig uten Wi-Fi, for en tennisklubbleder som ønsker å overvåke territoriet deres, etc.

For å bruke den trenger du et mobilabonnement. Arlo anslår at mengden mobilt internett sjelden overstiger 2 GB per måned. I Belgia er det vanskelig å finne interessante «bare data» mobilabonnementer (Proximus tilbyr for eksempel Data Easy til 15 euro per måned for kun 2 GB osv.). Mens jeg søkte fant jeg et praktisk alternativ i Orange: «Surf Extra Card» til 3 € per måned, som lar deg dele volumet av mobilt Internett for GSM-abonnementet ditt på en annen enhet, som derfor kan være et nettbrett, PC eller . .. Arlo Go 2.

Merk også at konfigurasjonen via appen gjøres litt mer komplisert av at kameraet er koblet til 4G og ikke til Wi-Fi. Bruksanvisning på fransk (For å laste ned herfra) Må hjelpe.





hvilken alder?

4G-tilkoblinger bruker litt mer strøm enn Wi-Fi, men fremfor alt, gitt bruksforholdene, er det viktig at batterilevetiden er optimal. Levetiden er vanskelig å anslå fordi den avhenger av mange faktorer. Hvis du setter bevegelsesdeteksjonsfølsomheten til maks, overvåker du 24/7 og det er mange triggere, batterilevetiden kan synke til noen uker. Men vær trygg: i følge mine egne målinger (med Floodlight) når Arlos store batterikamera, som overvåker om natten og når ingen er hjemme, lett 5 måneders autonomi, inkludert vinter.

funnene

Det er vanskelig å gå galt med Arlo Go 2, som er et av de få seriøse alternativene på markedet for sikkerhetskameraer for allmennheten som er helt trådløse og ikke krever Wi-Fi innenfor rekkevidde … prislappen er pen høy ($329), men kvaliteten på Arlo er fortsatt der oppe, samt enkel integrering i det eksisterende Arlo-overvåkingssystemet.