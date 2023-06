Armbåndsaffære med Red Devils: Thibaut Courtois og Michelle Gerczyk hadde på seg et armbånd i bryllupet (BILDER)

En uke etter å ha på seg kapteinsbindet og Thibaut Courtois bestemte seg for å forlate laget til de røde djevlene før oppgjøret mot Estland, giftet keeperen seg med den israelske modellen Michelle Gerczyk i helgen i Cannes.

Og armbåndsepisoden ble tilsynelatende ikke fordøyd av øyeblikkets hotteste par i fotballens verden. Hvis Michel Gerdzig etter kontroversen la ut et bilde av sin keeper Anbins kneskade, spilte de denne gangen provokasjonskortet.

Hva skal jeg gjøre etter Courtois-affæren? Her er planen for forbundet for å plukke opp brikkene… eller ikke!

Vi kunne ikke unngå å se Thibaut Courtois og hans kone iført kapteinsrustning under parets bryllupsmottakelse i Instagram-historiene delt av Michelle Gerge.

Thibaut Courtois bærer et kapteinsbind rundt armen under bryllupsseremoniene. © Story Instagram

For noen dager siden skapte et bilde av søsteren til Real Madrid-keeperen med armbånd oppsikt på internett. Så de siste dagene har ekteparet Courtois gitt det et lag. Alt dette burde ikke bidra til å lette spenningen mellom limburgerne og de røde djevlene…