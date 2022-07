Armie Hammers usannsynlige profesjonelle repetisjon oppdaget etter Cannibal Text Affair

Folket og kongefamilien

Armie Hammer gikk fra internasjonal stjerne til paria… og deretter til Mr. Everyman.

For et år siden brøt en av de største skandalene til rocke Hollywood ut. Vi fikk vite at skuespilleren Armie Hammer har blitt anklaget for seksuelle overgrep og for å sende kannibalistiske tekstmeldinger til flere unge kvinner. I dag går et nytt rykte rundt skuespilleren Kall meg ved ditt navn. Sistnevnte selger luksusboliger på Caymanøyene…

Utfordrende bilde

Den falne skuespilleren ville ha akseptert jobben til Monsieur Tout Le Monde. TMZ avslørte at skuespilleren jobbet på et hotell kalt Morit som ligger på Caymanøyene. Han jobber der som selger for timeshare-eiendommer (feriehusutleie). Utsalgsstedet ga også bevis som viser skuespilleren i en blå poloskjorte som snakker med et par bak et bord. Ifølge magasinet snakker skuespilleren om lokale ferieeiendommer. Han tilbød kundene sine 2 000 dollar (€ 1 900) i uken eller 21 000 dollar (€ 20 000) i et tiår for å investere i en timeshare-bolig.

Et enkelt besøk av en bekjent

Det aktuelle øyeblikksbildet blir udødeliggjort 29. juni. For noen dager siden ble den tidligere filmstjernen sett i nærheten av åstedet i en selgers uniform. I følgeEn talsperson for Armie Hammer sa at sistnevnte bare møtte en bekjent, og at han var ansatt. Dette er selvmotsigende Om En lokal sier at skuespilleren bruker «timer om dagen» på det bord. Han ville hatt Spesielt sett under mange sigarettpauser.

«Army Hammer bor på Grand Cayman,» sa han 6. juli. En av mine ansatte spiller golf med ham og har kommet for å tilbringe en dag med ham for å lære hva vi gjør., sa Christopher Butcher, Morritts salgssjef. Før det hadde en viral tweet som kunne se en Army Hammer-flyer forvandlet til en resepsjonist allerede antent nettet. Informasjon nektet av hans advokat, Andrew Bredler, i avsnitt Variasjon.