Army Satellite Operations Brigade Transfers to Space Force: Karbler «Breaking Defense

WASHINGTON: Sjefen for hærens missil- og romforsvarskommando sa i dag at de første soldatene vil begynne overgangen til romstyrken 1. oktober.

Hærens intensjon er å gradvis bytte personell for å oppfylle overgangsfristen 1. oktober 2022. “Det vil ikke være 1. oktober – klikk på lysbryteren, løft høyre hånd, du er en verge,” sa han. “Vi vil gjøre dette veldig bevisst.” Løytnant Daniel Karbler fortalte Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Nå jobber vi virkelig med detaljene om når det vil skje og hvor ærlig det vil skje.”

Space Operations Brigade er en relativt ny struktur, opprettet i 2019 av tidligere SMDC-sjef general James Dickinson, som nå leder Space Command (SPACECOM). Den består av aktive plikter og reservesoldater, sivile fra Department of the Army, og australsk militært / sivilt personell stasjonert rundt om i verden med Northern Command, Indo-Pacific Command European Command ansvarsområder, ifølge Hærens nettsted.

I tillegg er den 53. signalbataljonen (satellittkontroll) underordnet kommandoen “den eneste enheten i forsvarsdepartementet som utfører nyttelast og overføringskontroll” av både det tidligere Defense Satellite Communications System. (DSCS) og dets erstatning, SATCOM Global Broadband (WGS) -system. WGS brukes av alle Combat Commandos og ni partnerland: Australia, Canada, Danmark, Luxembourg, Belgia, Nederland, New Zealand, Tsjekkia og Norge.

En nøkkel til å overføre romressurser fra hæren til romstyrken vil være å sikre at det ikke er noen “nedtur” i disse og andre evner hæren gir til SPACECOM, understreket Karbler: “Gen. Dickinson vil ikke tillate forringelse av evner vi som hæren gir det. Forventningen er at når den går til romstyrken, forblir den den samme … det er en operasjonell kapasitet, siden den overføres fra en tjeneste til den andre.

Av denne grunn, sa han, utvikler de to tjenestene et sett med “betingelser” for overføringer som inkluderer hvordan de overførte vil beholde sin ansiennitet, fordeler og så videre. Filosofien, understreket Karbler, er “gjør ingen skade”, spesielt ikke de involverte soldatene.

Når det er gjort, vil de to tjenestene signere et formelt memorandum om forståelse, sa han, basert på en “håndtrykkelsesavtale” mellom lederne for hæren og romfartsstyrken, general James McConville og general Jay Raymond.

Raymond fortalte McAleese årlige konferanse 12. mai at Space Force hadde nådd avtaler med både hæren og marinen om overføring av personell og ressurser.

“Vi har nådd enighet om hvilke muligheter vi skal overføre fra marinen og hæren til romstyrken; Dette er områdene der forberedelsene til begge tjenestene vil øke, og Joint Force vil spare kostnader og tillate oss å utvikle våre medarbeidere på en mer effektiv måte, ”sa han. “Nå jobber vi med disse tjenestene for å implementere en plan.”

Raymond bemerket at når planene er avsluttet, må forsvarssekretær Lloyd Austin varsle kongressen og at det involverte personellet må være frivillig.

Karbler tok ikke opp striden mellom hæren og romstyrken om ansvaret for å gi rombasert etterretning, overvåking og rekognosering (ISR) for slagmarkoperasjoner, et potensielt dragkamp som også påvirker etterretningssamfunnet. (NRO og NGA er for tiden ansvarlige for å levere alle satellittavledede ISRer til militære og sivile nasjonale sikkerhetsbrukere opp til presidenten.)

Raymond presenterte i forrige uke en klassifisert Space Force-innsats for å bygge en satellitt for å flytte målindikatoren (GMTI) for å spore slagmarkmål, en del av en samordnet Space Force-innsats for å overta oppdraget. Raymond og andre ledende tjenesteledere hevder at planene deres, i stedet for å tråkke på IC-er eller andre servicepunkter, representerer en utvidelse av ISR-oppdrag som nå i stor grad utføres av luftvåpenstyrte droner.