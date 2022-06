Arnad, en belgier fra en kvalifisert, utmerket kokk, vil gi alt i finalen: «Jeg vil ikke gi videre til noen som har feilet i belgiernes øyne!»

Episoden av den pålagte rettssaken klarte ikke å destabilisere Arnold Delven. Denne mandagskvelden vant Ligios billetten til finalen Utmerket kokkSpesielt etter å ha overbevist kokker med en nytolkning av det belgiske klassiske tunfiskfisket. «Da klokken ringte og jeg visste at jeg var tatt ut til finalen, var jeg veldig glad. Men det var stressende. Å være i finalen var en farlig øvelse. Det skal ikke tas lett på.»Forklarer den belgiske kandidaten som konkurrerer mot Louis Borte fra Helen Doros» regiment.

Som vanlig under finalen – som ble sendt eksklusivt på RTL-TV denne onsdagskvelden – måtte finalistene tilberede en eksepsjonell gastronomisk meny for å underholde 80 Røde Kors-frivillige og fire jurymedlemmer. «Da jeg var i Van der Walk, laget jeg ofte mat til grupper på 100 personer. Trening blir enda annerledes hos de beste kokkene, for jeg vil ikke være på kjøkkenet eller i min faste gruppe jeg kjenner, og det blir mye stress. Men i belgiernes øyne ønsker jeg ikke å bli sett på som en taper, så jeg kommer til å gi alt. jeg bTa Belgia til toppen. «