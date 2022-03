Arnaud de Lee klager etter sin første verdensturné: «Uten dette fallet til Ackerman …»

«Uten Ackermans fall …» Mens han takket hver av lagkameratene som kom for å høre hvordan hans siste kilometer gikk, kunne Arnaud De Lie ikke la være å hviske den samme setningen til dem. Etter den åttende spurten i sitt første World Tour-løp, levde verdens Cream of Exercise (med unntak av Jacobsen, Evan og Van Airt) sammen med Lesrets okser i dyp fortvilelse. «Dette er det tredje løpet på rad der jeg føler at jeg har beina til å kjempe for seier og jeg føler at noe skjedde med meg i finalen. Jeg kan fortsatt ikke forklare hvordan Ackerman falt på denne plassen. Jeg tapte den første 30 nivåer, jeg ga fortsatt ikke opp, jeg startet tempoet mitt på 350 meter, for å overvinne mange flere. De andre løperne og tok 8. plass. Men jeg følte at jeg kunne gjøre det bedre uten denne skjebnens vri.»

Ikke i begynnelsen av Le Ronde

Turen fra Lotto-Southall er et tegn på den utmerkede tilstanden som skal testes på søndag på Kent-Weweljem. «Jeg er ferdig med min lengste dag med sykkel siden jeg begynte å sykle denne onsdagen (207,9 km), men denne helgen blir det noe annet denne helgen med 250 terminaler! Jeg vet at jeg kommer til å få vanskelig for å komme meg dit, men det er derfor jeg jeg sykler (ler)! Under treningsøkten (ler) så vi kan ikke snakke om en test på denne skalaen.»

Flandern var i utgangspunktet planlagt til starten av turneen, men Arnad de Lee vil ikke konkurrere i Ronde neste uke. «Teller den tenkte starten, går telleren opp til 280 terminaler og vi antar med mannskapet at vi ikke bør hoppe over etappene. Så jeg står i kø til Volta Limburg samme helg (2. april).»