Arnaud De Lee viser seg «nesten 100%» selvsikker foran EM-starten i Trento

«— Jeg føler meg relativt bra., la De Lee til, vinner av Quebec GP for to uker siden. «Jeg beviste at jeg var i Canada. Jeg har vært syk en stund nå, men har hatt det bra på trening. Jeg er ikke 100% sikker, men nesten. «Jeg har nesten de samme bena som i Canada.»

«Dette skal gjøres med posisjon og tråkk, to ting jeg klarer relativt bra.», la han til om utvalget i siste runde. En finale han håper å nå sammen med den belgiske lederen Wood van Aert. «Vi har to gode ledere. Vi har lignende egenskaper med Vaught, men han er litt større enn meg. Vi har den luksus å komme hit med to flotte kort. Vi har begge samme mål: å hente hjem en gullmedalje til landet vårt..»

«Nyter» «Alt som Van Aert foretok seg»Arnaud de Lee ble best sett iført europamestertrøya søndag kveld på slutten av et krevende løp.

«Det er et veldig teknisk og fartsfylt kurs. Det blir en tøff konkurranse å kontrollere. En massesprintavslutning trodde jeg ikke var mulig. europamestertrøye? Mange mennesker lider. Dette er definitivt ikke en verdensmestertrøye. Men å ha på seg europamesterens farger er vakkert. En vakker blå og hvit trøye… alltid like vakker som kyrne», De Lie avsluttet i en lattermild tone.