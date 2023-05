Arnaud de Lees nesten perfekte bretonske helg

Arnaud De Lies mai lover å bli intens resultatmessig. Lesharet’s Taurus, tro mot seg selv, ønsker å gå for det. Mot suksess. Han var så nær to seire på rad denne lørdagen og søndagen. Etter å ha vunnet Grand Prix of Morbihan på stranden ved Catodal, denne søndagen, er han ubeseiret på Tro Pro Lyon. Bretonske Paris-Roubaix, bånd, går stiene til vallonsk ære.

Veldig oppmerksom og veldig sterk, han hadde alle de riktige trekkene i finalen. Ved å reagere på flere angrep etter å ha blitt omringet av Brent van Moyer og Florian Vermeersch, fikk han tilbake tempoet for å strekke seg og knekke den ledende gruppen. Eddie Finn måtte rive seg løs for å bytte frem i et av de siste tøffe feltene. Han slår seg sammen med franskmennene med slike som norgesmester Rasmus Tiller, Nils Eekoff og Clement Venturini. Giacomo Nizzolo kunne gjenoppta på slutten av løpet, mens lederen av Lotto-Destny ble tvunget til å reagere på flere angrep.

Sitat «Jeg vil komme tilbake til Tropro Lyon for å vinne den»

«Det er synd å ikke pålegge megFør han gikk på scenen, kastet Arnaud de Ly. Hvis jeg startet spurten min litt senere, tror jeg kanskje at jeg hadde lykkes. Femti meter fra linjen så jeg meg selv presse. Da Nijolo kom tilbake og så, det var virkelig i tankene. Men sinnet var dessverre ikke nok: Jeg bommet med ti centimeter. Jeg synes synd på lagkameratene mine som hadde et flott løp. Vi syklet godt som lag. Jeg ble nummer fire i dette løpet i fjor og måtte nøye meg med andre. Jeg vil vinne igjen!»

Hans appetitt på suksess er fortsatt stor. Etter å ha tatt sin fjerde seier for sesongen i lørdagens Grand Prix du Morbihan (i tillegg til to etapper i Grand Prix de Valence og Etoile de Bessages), har han satset på Four Days of Dunkerque. Etter et år med tunge flopper på åpningsstadiet, må de vinne. «Lørdagens seier er bra for meg, siden jeg har vært nær seier mange ganger de siste ukene.Han forklarer. Jeg er veldig fornøyd med denne seieren i Bretagne, en region hvor jeg elsker racing; Dens veier og humper passer meg. Å vinne her på Blumelek, hvor jeg så Peter Sagan bli europamester i 2016, var spesielt…”