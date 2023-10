Arnaud De Lie knekker klossen og vinner Famenne Ardenne Classic på ett bein

Arnaud de Lee Famenne vant Ardenne Classic på høyst uvanlig måte søndag, og klarte en utligning. Under det siste løpet gikk rytteren fra Team Lotto Destiny lett forbi finalistene til rivalenes forvirring. Lansert til seier til tross for urettmessig reservasjon, The Lescheret okse Noen titalls meter fra målstreken brakk han gaffelen på sykkelen og utløste spenning.

De Lee, offer for en ødelagt kjede, fortsatte sin innsats ved å trampe på en fot for å komme seg fremover. Florian Senéchal, Kaden Groves Og Christophe Laporte.

Det var De Lees 19. seier i karrieren, 10. i sesongen og andre på tre dager etter seieren torsdag på den fransk-belgiske kretsen.

Isolert i finalen væpnet De Lee seg med tålmodighet og utnyttet kampen mellom motstanderne for å overleve i hovedgruppen. En rekke angrep brakte virkelig slutten på løpet til live. Laporte, Lampaert, Wellens, Cavagna, Trentin, Declercq, Van Baarle, Mozzato, De Wulf … de prøvde alle lykken og fikk en imponerende ledelse over pelotonen, men kastet til slutt bort dyrebar energi.

De Lee holdt varmen og ventet på at finalen skulle slippe løs kraften sin og imponere publikum igjen.