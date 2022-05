Arnaud Démare gir Caleb Evan, Mark Cavendish og Zero en andre seier ved å vinne den sjette runden

fransk Arnaud Timur (Grupma FDJ) Denne torsdagen vant sprinten på den sjette etappen av en kontroversiell 88 kilometer lang tur i Italia mellom Palmyra og Scalia (Calabria). Dette er hans andre seier på 24 timer i denne ZeroHan hadde allerede vist seg Veldig fort på gatene i Messina Onsdag.

Den tidligere franske mesteren var ett skritt foran australieren Caleb Ivan (Lotto Southell), andre, etter analyse av fotofinishen. Engelsken Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) rangert på tredjeplass over Eritrea Pinium Kirmai (Intermarché-Wanty-Gobert). Edward Dunes (Trek-Segafredo) Ble nummer ti og beste Belgia.

Etter to faser på Sicilia landet Zero 2022 Peloton på den italienske halvøya. Denne scenen ble animert av partisjonen til Italia Diego Rosa (Eolo-Kometa), tilbrakte hele dagen alene i ledelsen. Da han dro alene etter et 22 kilometer langt løp, telte Diego Rosa 5 minutter tidligere. Etter en test ved bare 140 terminaler ble han til slutt ofte ledet av en bataljon. Thomas de Gent.

Arnaud Demare, Jersey Cyclamen På skuldrene oppnådde han sin 86. profesjonelle suksess, den andre i 2022 og den syvende suksessen på veiene til Jiro.

spanjol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) hadde på seg lederens rosa trøye på slutten av fjerde etappe i Edna tirsdag. Han er 39 sekunder foran Tyskland Lenard Kamna (BORA-hansgrohe) og 58 på estisk Nyrekvalitet (Intermarché-Wanty-Gobert).

Den syvende fasen av denne 105. Giroen vil nærme seg fjellene 196 kilometer mellom Diamond og Bodenza på fredag. Fritid mellom de fire banene å krysse er sjelden: etter 35 km Passo Colla (3. kat., 9.3 km 4.5%), Monte Sirino (1. kat. 4% ved 27 km) 63 km, Monte Grande di Viggiano (2. kat. , 6,1) km ved 9,6%) km 130 og La Sellata (3. kat., 9,1 km ved 5,1%) 24 km mindre enn toppen. Den ble plassert på en 350 m 8% pumpe.