Arnold Merciers T2 utnevnt til Franks Boreans: Tom Colbert kommer godt tilbake fra Anderlecht

Som forventet vil Sebastien Rousseau bli etterfulgt av Tom Colbert som visepresident. Forbindelsen mellom de to trenerne i Franks Borines vil ikke være ny, da de to mennene allerede var sammen på Roeselare for seks år siden.

I en alder av 53 forlater Tom Colbert Anderlecht, hvor han var lagleder, for å finne en trenerstilling på Challenger Pro Leagues benk.

«Jeg lærte mye i Anderlecht og det vil hjelpe meg i Franks Borains. Jeg har alltid vært med laget og staben angående forberedelsene og treningen til kampen. Detaljer om Tom Colbert på klubbens sosiale nettverk. Jeg er glad for å jobbe med Arnold igjen. I Roeselare-dagene gjorde vi en god jobb. Vi spilte til og med siste runde med klatring da vi startet friskt. Litt etter litt fant vi hverandre. På det tidspunktet var også Jérémy Zaremba (red.anm.: RFB fysisk trener) til stede. Jeg er veldig glad for å se dem igjen med Arnold, siden den gang har vi både forbedret oss i taktisk og teknisk arbeid. Jeg tror D1B vil være mer interessant. Jeg tror det blir ambisiøse lag, nivået vil stige, og det blir mer opptog. Vi vil prøve å bidra til det, sa han.

RFB drar for en liten uke i La Bresse etter den første vennskapskampen mot Rouen den 14.

