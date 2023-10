Arnold Schwarzenegger åpner opp om aldring og hans skiftende kropp: «Det suger»

Den østerriksk-amerikanske stjernen, som var kroppsbygger på 1970-tallet, er nå 76 år gammel. Tilsynelatende har kroppen hans forandret seg mye, og han kan bare se den. I et intervju med «The Howard Stern Show» vendte skuespilleren tilbake til begrepet aldring og sin egen kropp.

«Jeg ser på denne kroppen… jeg ser disse forhudsmusklene som en gang var faste, sterke og veldig kraftige. Nå henger de. Jeg lurer på hva som skjer her?»Mannen klager.

Kroppen hans, som han hadde skulpturert så mye, forlater ham. Han innser at han er i en bedre posisjon enn mange på hans alder, men han synes det er vanskelig å leve med ham. «Det er én ting å se eldre og mindre sunn ut, men de fleste har aldri vært i form. Så hva er formløshet? Over tid ser de at kroppen deres blir skrumpet og verre.. Emnet berører ham virkelig. «Det er bare bittersøtt.»

Skuespilleren har jobbet med flere helseproblemer gjennom årene. Det er bemerkelsesverdig at han ble hjerteoperert ved flere anledninger. Første gang var for femti år siden. «Det var første gang jeg følte meg sårbar, og legene begynte å fortelle meg at jeg ikke burde løfte så tunge vekter lenger.» Et vendepunkt i livet hans.