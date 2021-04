Arrangementer | Livsstil | tdn.com

En kvinne som bor i Cowlitz County vil motta et stipend på $ 500 etter å ha fullført to års høyskole og gå inn i junior- eller eldreåret som heltidsstudent ved en akkreditert høyskole.

Friends of the Longview Senior Center kunngjorde nylig at senteret er åpent og kjører.

Medlemsavgift er $ 20 per person per år eller $ 30 per par per år. Livstidsmedlemskap $ 250.