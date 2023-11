Arras-angrep: Angriperens mor snakker ut og forklarer at hun var et «offer» og hadde «ingenting med det å gjøre».

For å gjøre dette har hun et argument: å bevise for domstolene at hun er offeret i denne saken. «Vi er ofrene, det har ingenting med oss ​​å gjøre«, forklarer hun.

Uker etter Arras-angrepet har moren til Mohammed Mokochko, terroristen som drepte professor Dominique Bernard, uttalt seg. Hun prøver nå å få sin 10 år gamle datter ut av et barnehjem etter angrepet.

«Han forkynte religion for barna, daglig på telefonen, spesielt for guttene. Det var han som sto mellom meg og barna mine og sa at jeg er håpløs«, forklarer hun.

Les mer En «respektfull, ærlig, oppmerksom, snill» lærer: det rørende vitnesbyrdet til en venn av Dominique Bernard

Til tross for dette klarte ikke Mogushkos mor å gjenvinne omsorgen for sin yngste datter. Barnedommeren var veldig redd for den terroriserende innflytelsen til mennene i familien.