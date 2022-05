Årsaker til at Monaco GP truet med å forlate kalenderen

Truer amerikanere virkelig kanslerens krets?

F1 i Monaco er som kalkun i julen. Kanslerens gater ble opprettet i 1929 og er en del av denne rasetradisjonen. Selv om noen går seg vill over tid. Så i år gikk ikke verdens raskeste enkeltseter på sporet for første gang Kristi himmelfartsdag. De drar på gratis trening fra fredag ​​kl 14, med vanlig GPS.

Paradoksalt nok, sesongens kjedeligste løp, blir selve paraden uten mulighet for forbikjøring også overvåket. 500 Miles of Indianapolis, som også finner sted på søndager, 24 timer i døgnet i to uker, regnes som en av de største bilbegivenhetene i verden på Le Mans, Monacos GB. På grunn av den verdifulle strukturen til denne urbane kretsen, er det uten tvil en av de mest unike middelhavshavnene med mer olje enn urfolksstein, luksushoteller, kongelige kasinoer og sild. Bling-Bling-siden trekker stjernene fra filmfestivalen i Cannes til en scene som Croydon, hvor det viktigste for selfies-kongene ikke er å se, men å se.