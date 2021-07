Arsenal ‘endelig’ enig i $ 50 millioner avtale med Brightons Ben White ‘

Arsenal har avtalt med Brighton om overføringen av Ben White for 50 millioner dollar.

I følge Solen, White har avtalt personlige vilkår med Gunners og vil signere en femårsavtale, underlagt medisinsk behandling, og blir Arsenals dyreste forsvarer med den engelske spilleren.

Michael Arteta fikk sin mann etter å ha fulgt White en stund. I fjor avsluttet 23 år gamle Brighton et innledende tilbud på $ 40 millioner, og takket nei til Arsenals oppfølgingstilbud på 45 millioner kroner og tillegg.

Arsenal har endelig avtalt en avtale på 50 millioner dollar med Brighton om midtstopperen Ben White.

White (til venstre) ble kalt inn til Englands Euro 2020-tropp sent, men spilte ikke i turneringen

Mens mange klubber, inkludert Chelsea, Everton, Manchester United, Liverpool og Tottenham, alle er opptatt av White, forstås Arsenal som den eneste klubben som har budt på ham.

Whites karriere startet forrige sesong, med Seagal som sent anropte Gareth Southgates England-tropp til EM 2020.

Etter å ha spilt vennskap mot Østerrike og Romania, deltok han imidlertid ikke i turneringen i det hele tatt.

Michael Arteta er en fan av hvite og har sett to tidligere auksjoner avvist av Brighton READ Cristiano Ronaldo og Portugal beklager Serbia

Dette er en enda mer betydelig økning for White, som spilte på utlån i Newport County i League Two for tre år siden.

Han ble løslatt av Southampton i 2014, og etter at Brighton signerte med ham, brukte han mesteparten av tiden i gjeld. Men han kom inn i Graham Potters første tropp forrige sesong og strålte som sentrum på høyre side.