Arsenal er villig til å stå overfor overgangsgebyret som kreves av Real Madrid til Martín Odegaard i tilfelle spilleren bestemmer seg for å forlate klubben, ifølge en rapport. Sportsverden.

22-åringen hadde et produktivt lån på Emirates forrige sesong. I løpet av sin korte periode ga han tre måls bidrag på bare ni Premier League-starter. Til tross for klubbens skuffende prestasjoner, klarte han å tilføre laget en kreativ gnist.

Den norske landskampen var klar til å starte med Los Blancos i sin siste kamp i forsesongen mot AC Milan. Men Carlo Ancelotti valgte Isco i restitusjon.

Ifølge Mundo Deportivo har dette økt Odegaards tvil om hans varighet i Spania, spesielt når han er garantert førstelagsfotball i Arsenal uke etter uke.

Rapporten sier også at Gunners fortsatt er veldig oppmerksomme på den siste utviklingen i fremtiden i Madrid. Selv om Ancelotti har forsikret ham om vanlige minutter, er spilleren skeptisk til det, da det vil være en utfordring å overvinne Luka Modric, Toni Kroos og Casemiro. Det spanske laget har priset det til 50 millioner pund.

Merke De rapporterer også at Mikel Arteta ønsker å beholde midtbanespilleren og allerede har kommunisert det samme til den spanske klubben og spilleren.

Arsenal febersyn:

Gjennom forrige sesong manglet Gunners gnister av kreativitet. Mens introduksjonen til Emile Smith Rowe til seniorlaget har vært et friskt pust, trenger laget også en erfaren midtbanespiller for å jobbe sammen med unggutten.

Odegaard ville være en strålende signering, ettersom han kan starte fra sin første kamp. Unggutten har allerede tilpasset seg rytmen og fysikken til Premier League under lånet. Hans bestått og tekniske ferdigheter er uten sidestykke. Han er også kjent for sine dødsfall.

En av hovedårsakene til lagets mangler forrige sesong var mangel på plass som skapes for angriperne til å løpe bak forsvaret. Norwegian kan gi akkurat det. Han faller ofte dypt for å motta ballen og gjør en presis lang pasning. Dette gjør at Arteta kan utnytte den elektrifiserende rytmen til slike som Pierre-Emerick Aubameyang og Nicolas Pepe.

Det er også viktig å merke seg at Odegaard bare er 22 år gammel. Du har fortsatt mye tid til å forbedre spillet ditt og bli en av de beste spillskaperne. Muligheten til å signere en spiller av sitt kaliber er sjelden, så Arsenal bør gripe sjansen og sikre signeringen av denne talentfulle spilleren.

