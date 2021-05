Arsenal faller til Europa League semifinalen Michael Arterta ‘ødela’ Europa League

Michael Arteta innrømmer at han ble “ødelagt” etter å ha blitt styrtet av sin forgjenger Uni Emery, Villarreal utvist fra Arsenal Europa League I semifinalen i går kveld på Emirates.

Arsenal ble slått ut 2-1 sammenlagt i et målløst trekk i andre kvartal, og etterlot Emeris. Villarreal For å feire å nå sin første store europeiske finale. Da Spania forbereder seg til å møte Manchester United i Gdansk senere denne måneden, har Arsenals grenser blitt redusert, med Artetta som innrømmer at mangel på europeisk fotball neste sesong kan utløse en etterforskning i Nord-London.

“Vi er knuste, veldig skuffet,” sa Arsenal-sjefen – som for tiden er niende i Premier League – etter å ha blitt utelukket fra europeisk fotball for første gang siden 1995-96.

“Vi vet hva det betyr for Europa League-klubben og fansen. Det er et stort slag. Jeg føler alltid presset fordi jeg vil gjøre det beste jeg kan for laget.”

På spørsmål om han opprettholdt tilliten til sin egen evne til å gjøre jobben vellykket, svarte Arteta: “Ja – jeg ville ikke sittet her hvis jeg ikke var det.”

På en forespørsel om hvordan han ville gjøre lagets formuer og forvandle spillerne sine, svarte manageren: «Du får se. Det handler ikke om å snakke, det handler om å vise det på banen. ”

Eksternt var i det minste Arteta veldig ufølsom da muligheten for hans avskjedigelse ble sendt. “Jeg tror alles arbeid alltid er underlagt kontroll,” sa han.

“Jeg tror vi fortjener å vinne kveldens kamp, ​​men detaljene definerer disse forholdene. Vi hadde tre store sjanser, Villarreal hadde ingenting, men de er der. Det er en stor skuffelse i dag fordi vi prøvde alt for finalen.”

Ortta, som mistet granitt-shakaen i hetebølgen, beskyldte skadene og manglende erfaring med å forårsake et stort tilbakeslag.

“For 90% av konkurrentene mine er dette den første semifinalen i noen konkurranse,” sa han. “De trenger å lære av det. I første omgang var vi veldig presise med ballen og var nok litt nervøse. Vi dominerte mer i andre omgang. ”

Emery går nå til sin femte Europa League-finale. “Jeg er veldig stolt,” sa manager, som har løftet pokalen tre ganger med Sevilla, men ble sparket av Arsenal i november 2019. “Jeg tror vi fortjener det.”