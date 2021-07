Arsenal kvinnelig norsk midtbanespiller Frida Manam | Arsenal kvinner

Arsenal-kvinnene har fornyet troppen sin med erobringen av den norske midtbanespilleren Frida Manome, mens Birmingham City-kvinnene har betalt en upublisert avgift for å signere Sarah Evans fra Celtic og Leicester. Abby McManus mottatt gratis.

Manu signerte også Arsenals fjerde signering i sommer etter å ha signert avtaler med Mana Ivapucci fra Aston Villa, Nikita Paris fra Lyon og Simone Boy Sorensen fra Bayern München.

Arsenal-hovedtrener Jonas Eidwall, som erstattet Joe Montemuro i juni, sa: “Vi er glade for å ha Frida i troppen vår. Han er allerede en erfaren spiller, og hans tekniske dyktighet kombinert med hans lederegenskaper er i tråd med fotballstilen vi ønsker å spille her. Vi gleder oss til å samarbeide med henne. “

22-åringen er fra svensk side Linkoping. Han sa til Arsenals nettsted: “Det er en ære å signere i en klubb som Arsenal. Historien taler for seg selv, jeg gleder meg til å ha på meg den skjorten for første gang. ”

Evans, den keltiske målscoreren forrige sesong, kunne også spille foran på flere nivåer. 29-åringen, som har en toårsavtale, sa til Birminghams nettsted: “Jeg er veldig fornøyd. Det er så godt å være her, og jeg gleder meg til å komme i gang. Dette er enormt for meg, når jeg kommer ned og spiller i den øverste ligaen.

“Jeg liker å score, forhåpentligvis, jeg kan ta det med i spillet mitt her og hjelpe til. Jeg er en veldig angripende spiller, jeg håper jeg kan bringe disse ferdighetene til Birmingham.”

McManus, som forlot Manchester United denne uken, har signert en gratis kontrakt for Leicester. Forsvareren, som tilbrakte andre del av forrige sesong på Tottenham på utlån, sa: “Personalet, jeg er glad for å møte spillerne og gjøre meg klar til å starte. Når du er inne, kan du si at fasilitetene er urealistiske og spennende å være en del som bare gjelder kvinner, så det er utrolig. “