Arsenal løgnpoker med Tielemans: Gunners har angivelig budt på en annen Red Devil

Det er vanskelig å se klart fremtiden til Yuri Tielemans. Engelsk presse ble lurt denne helgen. Ifølge flere medier har Arsenal kommet til en personlig avtale med de røde djevlene. Versjon avvist av Leicestershire.

Denne mandagen hevdet lokalavisen at Gunners ønsket å legge press på Foxes. Ideen deres: send tilbudet til noen andre… den røde djevelen! Faktisk har londonere gitt Onana rundt 23 millioner pund. Lille-midtbanespilleren har hatt en god sesong i Ligue 1. Selv om han ikke var en ubestridt startende med Tokes, så mange et enormt potensial i Devils» tidligere kaptein. «Diskusjoner med Onanas representanter kan være en røykskjerm for å komme til enighet med Tielemans», anslår media. Arsenal er ikke alene i Onana spesielt, ettersom den ranke 20 år gamle midtbanespilleren også blir kurtisert av West Ham.

Hvorfor bruke en slik strategi? Målet ville være å skremme Leicesters ledere til å senke prisen på RSCAs tidligere rådiamant. Faktisk vil Leicester helt sikkert trekke trofeet. Fri neste juni, med bare ett år igjen av kontrakten i nr. 8 på King Power Stadium. Lederne foretrekker å selge ham for et høyere bud i løpet av dette overgangsvinduet i stedet for å slippe ham neste sommer. Vent lenger enn forventet.

Men i dette tilfellet er alt komplisert. Et falsk pokerspill har begynt mellom ulike parter. Leicester City må bruke kortene sine i tide. Arsenal tror de har spillernes gunst. Tross alt er det vanskelig å presist definere prisen på flisleggere. For journalisten Ben Jacobs må Arsenal nå sine mål. «Arsenal har gjort mye arbeid på Tielemans»Han gjør krav på GiveMeSports. «Hvis en overføring fungerer, vil prisen variere fra 25 millioner til 32 millioner.» Den nøyaktige kostnaden for produktet, som ble kjøpt for 45 millioner euro i 2019, er for tiden verdt 55 millioner på Transfermarkt. Med mindre andre lag øker innsatsen…

Klubberforespørsel… men ingen tilbud!

Når det gjelder Ben Jacobs, er Arsenal godt foran sine rivaler i Tielemans-avtalen. «Spilleren er fokusert på en overgang til Arsenal. Hvis Manchester United kommer med et tilbud, må Arsenal sørge for at de ikke er interessert. Men jeg tror ikke Manchester United kan slå Arsenal for Tielemans. Avgjørelsen vil være enkel. Mellom dem .» Hvis Gunners kaster inn håndkleet, kan tidligere Monaco finne en annen vei.

De røde djevlene var ikke de eneste som spurte om Brussel. CBS Newcastle kunngjør spesifikt at de kan gå inn i dansen. Under de røde djevlenes siste møte viste Tielemans modenhet om en potensiell overgang. «Du trenger ikke endre for å endre»Han forklarte. «Vi trenger en stor plan på bordet, det viktigste er å spille.»

Unektelig, selv om det er langt fra enstemmig, er Newcastle-prosjektet viktig og oppfyller dette kriteriet. Til syvende og sist ønsker Magpies å kjempe med Premier League-lederne. Til dette har Tielemans den perfekte profilen. Men er ikke det for tidlig? Neste år spiller ikke Newcastle i Europa, for eksempel. Eddie Howe har forvandlet klubben dramatisk, men en slik overgang ville ikke vært et steg opp fra Leicester.

Dessuten må den røde djevelen drømme om Champions League. Men ingen av de engelske klubbene i drift er interessert i miljøet. Med mindre Spurs våkner. Men ankomstene til Yves Bissouma i sommer og Bentancur sist vinter blokkerer allerede alle steder i Antonio Contes system.

Kort sagt, som forklart i prologen, er Yuri en veldig intelligent person som kan forutsi fremtiden til Tielemans.