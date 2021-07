Ben White gjennomgår en andre del av behandlingen i Arsenal før han fullfører et trekk på 50 millioner kroner fra Brighton.

Den engelske forsvareren gikk igjennom den første etappen onsdag, og kom tilbake fra ferie etter å ha vært en del av den engelske troppen til Euro 2020.

Sky Sports News I juni ble det rapportert at m 40m-budet for Gunners Center-Back hadde blitt avvist og at Brighton hadde trukket tilbake 47 47 millioner avanserte tilbud før han godtok 50m-gebyret.

Brighton la også til salgsinndeling for White, som har vært i Premier League i alle kamper unntatt to i Graham Potter forrige sesong da South Coast -klubben endte på 16. plass.

Gareth spilte ikke for Southgates England i White Euro fordi de nådde finalen, men spilte to treningskamper mot Østerrike og Romania før turneringsstart.

Bilde:

White var en del av den engelske troppen som nådde Euro 2020 -finalen



White bidro til Brighton med et kombinert beste forsvar, og ga fra seg 46 toppmål i nedre halvdel av Premier League forrige sesong.

23-åringen begynte i Seagulls i 2014 fra Southampton og har gjort 41 opptredener for klubben i alle konkurranser.

White likte en rekke kredittkort før han begynte i Brightons førstelag tidligere. White hjalp Marcelo Pilsas Leeds United 2019/20 -kampanje med å bli forfremmet til Premier League da de tilbrakte tid på Elland Road.

Han ble Michael Artetas tredje sommersignering etter ankomsten av venstrebacken Nuno Towers fra Benfica og den sentrale midtbanespilleren Albert Zombie Lokonga fra Anderlecht.

Gunners vurderer et tredje bud på 25 25 millioner for å signere Sheffield United -keeperen. Aaron Ramstale.

