God morgen Arsenal-fans,

Martin Kiev skadet Michael Arteta ved å utsette Granit Shaga på venstrebacken mot Villarreal.

Gunners falt 2-0 innen 30 minutter etter første etappe av Europa League semifinalen, med begge målene fra Arsenal.

Pandit Kiev roste PD Sport: ”Hold det enkelt, du må ha en ekspert til venstre på dette nivået. Det vil alltid være et problem som det er mot Everton.

“Det er en spillers handlinger, ikke behagelig i den posisjonen, det er manager som holder ham der.

“Det handler om lederens beslutninger. Dette er ikke Shagas feil. Jeg tror han er den mest avanserte spilleren vi har.

“Han hadde fortsatt en tøff tid, men å spille ham til venstre ville utsette meg.”

I mellomtiden avslørte Freddie Lungberg på Arsenal-akademiet tre måter, inkludert ‘ikke å prøve å jukse’, Fugao Saga og Emily Smith Rowe.

Han er en B.D. Han sa til Sport: “Jeg har vært sammen med Saga og Smith Rowe siden de var 15, og jeg kjenner de fleste av foreldrene deres. De er fantastiske spillere.

“Jeg har alltid trodd at jeg hadde det i dem. De er veldig forskjellige som individer, men de er smarte gutter, de lytter, de har god forståelse av fotball. Jeg stolte alltid på dem.

“Det var mange spillere da du var ung, men de trente veldig hardt og prøvde ikke å jukse. De hadde absolutt ferdigheter som mange spillere ikke har.

“Du ser så mange talenter som ikke gjør det, [they need] Den lille ekstra kjøreturen. “

Til slutt, på overføringsfronten, vil Newcastle beholde Arsenal-skyldner Joe Willow etter å ha startet livet på Dineside.

Steve Bruce har stilt spørsmål ved rapporter om en avgift på 20 millioner dollar, men berømmet spilleren i forkant av et klubbmøte i helgen.

Han sa: “Vi vil beholde ham, men vi må også respektere Arsenal. Han er 21 år gammel, så han krysser av i alle boksene for meg.”

Bruce la til: “Jeg vet ikke hvor 20 millioner-marken kom fra.

“Det viktigste er at vi må snakke med Arsenal, vi må respektere det faktum at han er en Arsenal-spiller og at han er en ung spiller.

“Vi vet ikke om han er tilgjengelig ennå. Så lenge vi har disse samtalene med Arsenal, kan jeg ikke si noe annet. Jeg vet at Joe likte det her – hvorfor ville han ikke?”