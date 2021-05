Arsenal slo West Bromwich, Everton slo West Ham

Sports Desk 9. mai (EFE). – Arsenal trøstet seg med eliminasjonen fra Europa League-konkurransen mot Villarreal ved å beseire West Bromwich Albion 3-1 på søndag.

Med spanske Dani Ceballos nok en gang i start elleve i London-troppen og nordmannen Martin Odegaars som innbytter, oppnådde Mikel Artetas lag sin andre seier på rad, og rykket dermed flere steder i pressen gjennom Europa.

Seieren på Emirates Stadium falt fra hverandre for West Bromwich sent i første omgang. Etter en halvtime åpnet Emile Smith Rowe et hull i området etter å ha mottatt ballen fra Bukayo Saka, som kastet den i nettet med en voldsom eksplosjon.

Fem minutter senere satte imidlertid Nicolás Pepe et skudd fra utenfor sekstenmeteren for andre gang Arsenal på resultattavlen, en oppgjør som viste seg å være avgjørende.

Etter pause kuttet Matheus Pereira Arsenals ledelse, men Willian satte prikken over i-en i det 90. minutt til 3-1.

Med nederlaget finner West Bromwich nedrykk allerede bekreftet.

Og i en annen Premier League-aksjon stengte Everton West Ham på London-veien, og truet dermed det europeiske stedet for taperne, truet som de er av Liverpool i fravær av et spill å gå, og av Tottenham. Og av Everton selv.

London-troppen har allerede hatt tre nederlag i de siste fire kampene, og klarte ikke å matche sine rivaler på søndag etter at Dominic Calvert-Lewin satte Everton foran i det 23. minutt med en assist fra Ben Godfrey.

West Ham prøvde å svare, men klarte ikke komme forbi Jordan Pickford, som sto på sitt hele kampen.

Nederlaget plasserer David Moyes-troppen på femteplass, langt fra Champions League-territorium, bare ett poeng foran Liverpool, to over Tottenham og tre over Everton, som – med seieren – ser en gjenoppblomstring. Dine europeiske valg.