Arsenal snakker med Mohamed Elneni om “brede implikasjoner” av pro-palestinske sosiale medier-innlegg blant bekymring om sponsing | Fotballnyheter

Arsenal har snakket med Mohamed Elneni om de “brede implikasjonene” av det pro-palestinske innlegget på sosiale medier, som har gitt bekymring fra en av klubbens støttespillere.

Gunners bekreftet på Twitter med pro-palestinske bilder at det var en lenke fra Lavasa-gruppen på Elneni som sa “Mitt hjerte og min sjel og min støtte til Palestina til deg”.

“Som alle Arsenal-ansatte har spillerne våre rett til å uttrykke sine synspunkter på sine sider,” sa klubben. Sky Sports News.

“Vi har snakket med Moe om dette, så han forstår de bredere implikasjonene av hans stilling.

“Som en klubb er vi forpliktet til å konfrontere og eliminere alle former for diskriminering og fortsette å fremme behovet for likhet og mangfold i alle livets områder.”

Som nevnt i den Jewish Chronicle, Dette innlegget vekket sinne fra Arsenals jødiske fans fordi det inneholdt en film kalt ‘Palestinens livssak’, som var et uttrykk for Israel fylt med pro-palestinske bilder.

Lavasa Group sa til avisen: “Vi vil kontakte Arsenal umiddelbart for å indikere våre bekymringer for klubben i forbindelse med slike nyheter.

“Innholdet i dette innlegget er helt uforenlig med selskapets verdier. Lavasa Group er forpliktet til å bekjempe rasisme og antisemittisme.”

Den israelsk-palestinske fiendskapen er nå på sin sjette dag Og intensivere diplomatiske anstrengelser for å dempe tidevannet Sky News.

El Nenni har spilt i 22 Premier League-kamper under Michael Arterta denne sesongen, inkludert hans siste seier i Chelsea. Arsenal spiller Crystal Palace neste onsdag.