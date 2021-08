Arsenal har ikke klart å score i hver av de to åpningskampene i sesongen 2021/22, og har sluppet inn to på to kamper.

De Gunners Vintage Chelsea ble slått av Thomas Franks Brentford-lag under Premier League-skjermen, før forestillingen i London Derby på Emirates Stadium søndag.

Romelu Lukaku, som signerte klubbrekorden, kontrollerte det meste av Blues ‘kamp før han åpnet sin Chelsea-konto.

Arsenal samlet 0,63xG (forventede mål), og samlet bare tre skudd på målet Understat.

Michael ArtetaMennene i de tre siste ble funnet å være svært misfornøyde, da den brasilianske pioneren Gabriel Martinelli slet med å stille seg for retten før han ble sendt ut i døende keisere av spillet for Hale End -utdannet Foler’s Balochistan.

Den New York-fødte toppscoreren debuterte sin fulle Premier League under Gunners-nederlaget foran Brentford, men var vanskelig å komme inn i kampen og ble deretter plukket opp like før timemerket.

Til tross for at han kjempet i sine første seriekamper for seniorlaget, tok 20-åringen til sosiale medier og prøvde å gi en stemme til støtte for Artetta.

Balochistan Han la ut et bilde på Twitter med den spanske treneren: “Når tidene er harde, ikke skjul.”

Arsenal må følge hans råd denne uken når de møter West Brom -mesterne på midtbanen i EFL -cupen før de går til regjerende Premier League -mester Manchester City på søndag.

Gunners har slitt i Etihad de siste årene, uten å vinne på Citizens Stadium etter en 2-0-seier i januar 2015.