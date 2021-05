Arsenal veier tilbud for Sander Berge

Arsenal vurderer angivelig å by på Sander Berge, hvis utkjøpsklausul er senket fra £ 45 millioner til £ 35 millioner.

I følge en rapport fra HimmelsportArsenal er en av flere klubber som vurderer et tilbud til Sander Berge i sommeroverføringsvinduet. Den 23 år gamle norske midtbanespilleren har fått sin buyout-klausul redusert fra £ 45 millioner til £ 35 millioner etter nedrykk fra Sheffield United fra Premier League.

Berge har ikke hatt det enkelt siden han kom til Sheffield Uniteds rekordovergang etter ankomst fra Genk i januar 2020. Selv om han stort sett har gjort det bra på banen, ble hans fremgang hemmet av en skade på langvarig hamstring, som utelatt ham. i fire måneder før han nylig kom tilbake.

Innlegg fra Getty Images

Til dags dato har Berge gjort 31 opptredener for Sheffield United, inkludert å bidra med 2 mål og like mange assists. Men når bladene nå rykker ned fra Premier League, forventes den 23 år gamle midtbanespilleren å forlate Bramall Lane i sommer, med Arsenal blant de som er interessert i å signere ham.

Arsenals interesse for Berge gir full mening, med tanke på at det ikke er sannsynlig at Dani Ceballos kommer til Emirates for tredje gang, verken på utlån eller permanent. Spanjolens avgang åpner en plass i Gunners ‘midtbaneenhet, en som nordmannen dyktig kan fylle.

Med tanke på at 23-åringen har tilpasset seg ganske bra til Premier League-fotball, er det sannsynlig at han kan være et verdifullt tilskudd til Arsenal-troppen, ettersom spilleren konkurrerer med Granit Xhaka og Thomas Partey på midtbanen. Bortsett fra nord-Londonere, har Everton og Liverpool også blitt knyttet til Berge.

Fem Sheffield United-spillere som fortjener å bli i Premier League | THT anmeldelser

Imidlertid kan Arsenal ha en fordel over sine rivaler i assistenttreneren Albert Stuivenberg, som jobbet sammen med ham i Genk. Og de fallne Premier League-gigantene vet nå hvor mye de må betale for Berge, som har en £ 35 millioner buyout-klausul.

Den nevnte summen har kommet ned fra den opprinnelige verdsettelsen av £ 45 millioner, og kan ikke påvirke Arsenals budsjett i vesentlig grad, da Berges ankomst kan løse deres midtbanesvamp. Når det er sagt, vil det være interessant å se om Arsenal er villige til å punge ut de £ 35 millioner som skal til for å få den norske landskampen bort fra Sheffield United.