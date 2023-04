Arsenals rolle blir avgjørende hjemme mot Southampton og Manchester City onsdag.

Arsenal møter Southampton i starten av 32. kampdag i Premier League. Og dette Kannadas Å gjøre feil ting med en splittelse og Pep Guardiolas menn kan se Manchester City fremgang hvis de vinner sine to kamper. Onsdagens kamp mellom de to kan bli avgjørende i tittelkampen.

Onsdag 26. april er allerede i tankene til alle. Southampton kan ha vært litt for mye for et Arsenal-lag som nesten ble slått hjemme av et rødt lys i Premier League.

Ned 0-2 (Algaras 1. og Walcott 14), The Kannadas Prøvde å score igjen. at Martinelli La laget hans redusere poengsummen i det 20. Caleda-bil To mål ville gi gjestene ledelsen igjen etter en time. Kannadas, Odegaard 88 tommer og kollega Den 91. gir Arsenal et uventet poeng.

I en alder av 92, Leandro Trassart Han så til og med skuddet sitt fra 18 yards treffe toppen av tverrliggeren, men til tross for at han tok sitt 16. poeng for sesongen etter å ha ligget bak, ser Arsenal nå ut som ledere på lån.

Selv om de hadde alt i hånden for å bli mestere for første gang siden sesongen 2003-2004,Arteta Snuser de ting og sprekker under press? Gjennom divisjonen er Arsenal bare fem poeng foran andreplass Manchester City, som har to kamper igjen. Og det er varslet at kampen mellom de to lagene er den samme som denne onsdagen. Vi bør ikke mislike at Arsenal taper alt så nærme målet.

På Southampton-siden, Romeo Lavia Arsenals comeback ble lansert i det 86. minutt, bare to minutter før avspark. På poengtabellen er Arsenal 5 enheter foran Manchester City med to kamper igjen med 75 poeng. Southampton beholdt det røde lyset med 24 poeng, tre mindre enn førsteplasserte Everton.