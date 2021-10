ARTE kunngjør TO HELL WITH THE UGLY, et undersøkende videospill som kombinerer pek og klikk og turbasert kamp

Forlaget og medprodusenten ARTE samt La Poule Noire har nettopp annonsert sitt nye videospill, Til helvete med det stygge, et eventyr som kombinerer pek-og-klikk-forskning og turbasert kamp planlagt i 2022 på PC og Mac.

Et bevis er tilgjengelig på Steam fra i dag.

Til helvete med ugog forteller historien om Rock Bailey, en ødeleggende kjekk blond fyr som konsekvent avviser alle fremskritt mot ham. Og med rette forbeholder han seg hardnakket til sin tjueårsdag.

Under en fest på Zooty Slammer jazzklubb blir Rocky dopet og senere kidnappet. Deretter våkner han på et merkelig sykehus, men klarer å slippe uskadd. Minne fra natten er fortsatt tåkete i tankene hans, er Rocky fast bestemt på følge sporet til kidnapperne deres og kastet lys over bortføringen hans.

Tilpasset fra romanen av Boris Vian, Til helvete med det stygge er et eventyrspill som kombinerer pek og klikk og turbaserte kamper i en film noir-atmosfære. Spilleren må samle ledetråder avhøre innbyggerne og appellere til deres ånd av deduksjon til løse denne mystiske saken.

Noen opplysninger vil imidlertid ikke bli levert så lett. Da blir det nødvendig få knyttnevene til å snakke å slippe løs tungene til de mest gjenstridige i turbaserte kamper som involverer en synkroniseringsmekanisme.