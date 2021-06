Artech favoritter for 20.000 tonn koreansk lakseoppdrett

“Vi er glade for å motta denne mulighetsstudien, som er polarisert for å levere hele spekteret av produkter fra dette fantastiske lakseoppdrettsanlegget i Sør-Korea,” sa Ingert Itzwick, administrerende direktør i Artech Aqua.

Anlegget er planlagt av K Smart Farming (KSF), et joint venture mellom den norske baserte Salmon Evolution ASA og det koreanske sjømatfirmaet Tongwon Industries. En kontrakt for videre mulighetsstudie er tildelt Artech Aqua.

“Salmon Evolution har fått førstehånds erfaring fra vår ekspertise innen å tilby tekniske og landbaserte akvakulturanlegg gjennom vårt samarbeid med Indre Haria, som et resultat av at de har introdusert oss for Gay Smart Farming. Dette prosjektet representerer et viktig skritt i vår reise til forandring, ”sa Eitzwick.