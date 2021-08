Arteta har allerede vist hvordan man løser Smith Rowe -saken da Arsenal går nærmere overføringen av Odegaard

Arsenals 2-0-tap mot Brentford var sannsynligvis den verste starten på Premier League-kampanjen de kunne klart.

Gunners defensive display ble under sterk granskning, og Calum Chambers, Ben White og Pablo Mari fikk mye kritikk for dårlige individuelle prestasjoner.

Uten tvil mest bekymrende var imidlertid den utdaterte naturen til den offensive forestillingen. Dette er et problem som Mikel Arteta har slitt med mer eller mindre siden han overtok, da spanjolen ikke har klart å finne en konsekvent metode for å bryte gjennom motstandernes bunnlinjer for å skape muligheter for laget sitt.

Det er selvfølgelig bortsett fra den korte perioden det gjorde.



Arsenal -fansen har vært igjennom nok de siste 48 timene til at de sannsynligvis kunne gjøre det uten å bli minnet om deres sjokkerende start på forrige sesong, hvor en kreativ kløft forårsaket av Mesut Ozils manglende erstatning forlot laget sitt på 16. plass i Premier League i julen. . etter å ha blitt slått av alle lag unntatt Sheffield United, Burnley og West Brom.

Imidlertid ble ting endelig bedre takket være integrasjonen av Emile Smith Rowe i siden og ankomsten av Martin Odegaard.

Paret forvandlet dramatisk Gunners formue, slik at formtabellen plasserte dem på tredjeplass i ligaen etter Boxing Day.

Mye av samtalen som forberedelse til nordmannens ankomst i januar handlet om hvorvidt han ville fortrenge Smith Rowe, men i virkeligheten endte de to godt med.



Faktisk var det i den korte perioden de to startet sammen med Bukayo Saka i en angrepstrio bak spissen at Arsenal produserte noen av sine beste angrepsshow for sesongen.

Den mest imponerende av alle var kanskje 4-2-seieren over Leeds, der alle tre jobbet fantastisk bak Pierre-Emerick Aubameyang for å hjelpe den gabonesiske spissen til å score sitt første hat-trick i Premier League.

Når jeg ser tilbake på det spillet nå, var deres posisjonsinteraksjon og angripende flyt nok til å få Bielsas side til å falle fra hverandre på den regnfulle Valentinsdagen.

Ta for eksempel Aubameyangs første mål.

Til å begynne med er lagoppsettet relativt rudimentært, med Gabon -spissen som inntar posisjon nr. 9, Smith Rowe bredt til venstre, Saka til høyre og Odegaard på ballen litt dypere enn det tradisjonelle ’10 -rommet. ‘(Bilde fra Wyscout ).

Ballen blir deretter endelig returnert til Gabriel, som går videre, noe som får Aubameyang til å lage en typisk Thierry Henry-stil pil inn i venstre kanal, mens Smith Rowe driver inn i feltet for å motta pasningen.

Englands U21-landslagsspilleren kaster den deretter til Granit Xhaka, som frigjør Aubameyang med en ball for første gang.

32-åringen dribler deretter inn i et område fullpakket med Leeds-forsvarere, men klarer å finne plass takket være bevegelsen til de rundt ham. Som vist på bildet nedenfor, har Smith Rowe tatt et lokkekjøring til straffemerket, mens Saka okkuperer forsvarerne på bakre stolpe og Odegaard er tilgjengelig for kutting i kanten av feltet.

Aubameyang trenger ikke en ny invitasjon til å skyte i denne situasjonen, og må slå et klinisk lavt skudd forbi Illan Meslier ved den nærmeste stolpen for å guide Gunners til en vakker seier.

På grunn av Smith Rowes fysiske kondisjoneringsproblemer for å akklimatisere seg til vanlig seniorfotball, Odegaards ankelskade han pådro seg mens han var på internasjonal tjeneste med Norge, og Artetas merkelige insistering på å spille Willian, fikk vi dessverre bare se trioen i aksjon fire ganger.

I disse kampene vant Arsenal tre, spilte uavgjort ett og gjennomsnittlig 2,5 mål per kamp.

Sammenlign det med angrepetrusselen mot Brentford fredag ​​kveld, og forskjellen er alarmerende.

Den eneste overlevende fra Smith Rowe-Odegaard-Saka-aksen i spillet var de nye nr. 10 Gunners. 21-åringen gjorde en sublim oppvisning som ofte dro teamet sitt over banen uten hjelp i et forsøk på å snu lykken.

Selv om Hale Ender i Gabriel Martinelli og Nicolas Pepe hadde spillere hvis styrker ligger mer i å fullføre sjansene enn å skape dem, noe som gjorde at de kjente problemene til den siste tredjedelen av Arsenal løftet sitt stygge hode igjen.

Det faktum at Flo Balogun bare klarte å få 13 berøringer av ballen før han ble byttet ut på timemerket, fungerer som et perfekt bevis på det. Smith Rowe er et fantastisk ungt talent, men han kan ikke forventes å finne ut av dette på egen hånd.





På spørsmål om problemet etter kampen, beklaget Arteta mangelen på seniorspillere som var tilgjengelige for ham på kvelden, fremfor alt annet.

“Jeg tror ikke kveldens kamp er den som skal analyseres gitt omstendighetene vi hadde den dagen,” sa han.

Mens spanjolen utvilsomt unngikk et gyldig spørsmål, kan han godt ha et poeng på grunn av Sakas mangel på fysisk kondisjon for å starte kampen og Arsenals mangel på virksomhet i overføringsmarkedet.

Å ansette en sentral angripende midtbanespiller har alltid vært en prioritet for Gunners, og det desperate behovet for et hjemmebeslag enda mer fredag ​​kveld.

fotball, london forstår at arbeidet med å signere Odegaard permanent fra Real Madrid har blitt finjustert med avanserte samtaler på gang til tross for en viss interesse for James Maddison. Dette betyr at vi like godt kan se angrepstrioen som forårsaket så mye skade i de fire kampene forrige sesong i aksjon mye oftere denne gangen.

Med presset stigende foran tøffe kamper mot Chelsea og Manchester City, vil Arteta se frem til at det vil skje snarere enn senere, da han ser ut til å overvinne den tøffeste utfordringen i trenerkarrieren til nå.