Arthur Delival, administrerende direktør i E2 Drives, som leverer motoren til Decathlon elsykkel: «Vi har kommet langt og vi er stolte»

Om noen dager kommer den nye elsykkelen LD 920 E fra Decathlon i nett- og fysiske butikker. Denne begivenheten ble muliggjort takket være Arthur Delival, administrerende direktør og medgründer av E2 Drives, det vallonske selskapet som designet det kontinuerlige automatiske girskiftesystemet på to hjul. Teknologi beskyttet av åtte patenter, inkludert ««Bare ett eller to andre selskaper i verden.» Nærmer seg, men ennå ikke bredt markedsført.

Ikke laget for store bokser

Bestefedre er ingeniører, fedre er kommersielle ingeniører, far er bilentusiast… Det ble skrevet at Arthur Delival skal ta opp mobilitetsteknikk. «Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på å ta alt fra hverandre. Da jeg var 16, kjøpte jeg motorsykler for å reparere og selge videre.minnes administrerende direktør i E2 Drives. Denne unge maskiningeniøren ble uteksaminert fra École Polytechnique de Louvain og oppnådde en spesialisert mastergrad i biltransmisjon mellom 2010 og 2012, alternerende mellom IFP-skolen i Rueil-Malmaison og Renault Frankrike: «Jeg kunne ikke vente med å forlate Reno. Tyngden i strukturen, ineffektiviteten, treghet… Jeg sa til meg selv: «Stor boks, aldri mer.» Jeg liker å være i hjertet av handlingen, dynamikken og ting som beveger seg raskt…»

Decathlons nye elsykkel har en «Made in Wallonia»-motor.

Arthur Deleval returnerer til Belgia, hvor onkelen hans, indirekte knyttet til elsykkelsektoren, forteller ham om det nye transportmiddelet med svært høyt potensial: «Da jeg prøvde min første elektriske sykkel, fant jeg det utrolig hvor mye kraften vår økte, nesten som om vi var Supermann. Å svare på et behov ved å bruke teknologi har alltid drevet meg, og jeg ønsket å starte min egen bedrift. Så jeg begynte å tenke nytt om hele sykkelens drivverk – alt fra pedalene til hjulet – inspirert av bilen.»

«Monsteret» som bekrefter gyldigheten av dette konseptet

Etter at han kom tilbake for å bo hos foreldrene, bygde han på soverommet sitt det første mobilitetssystemet integrert i en stasjonær prototype, for eksempel en treningssykkel. «Monsteret» – en maskin laget veldig raskt og primitivt for å teste et konsept – lar ham verifisere den tekniske gjennomførbarheten til ideen. Neste trinn: Finn en elektronikkingeniør for å lage en andre prototype med en lettere, mer kompakt motor. Gjennom en felles venn ble Simon Goodfriend med på prosjektet. Han valgte å forlate avhandlingen i mikroelektronikk og var med å grunnlegge E2 Drives sammen med Arthur Delival i april 2013 i Louvain-la-Neuve. De overbeviste to forretningsengler og Nivelinvest-fondet til å injisere €220 000 i selskapet. Det er her hinderet for å finne en industripartner begynner.

«I 2014 signerte vi en eksklusiv lisenskontrakt med en av de største sykkelaktørene i verden.sier Arthur Delival. Men alt gikk ikke som planlagt, de la teknologien vår i skapet en liten stund. Av ulike andre årsaker lyktes ikke samarbeidet. Derfor har vi mistet to år med leting selv om mengden av denne kontrakten fortsatt lar oss fortsette å utvikle teknologien.

Eksklusivt samarbeid med Decathlon

I 2018 startet E2 Drives et prosjekt for en komplett sykkel og ikke bare motorsystemet. Mens de fortsatt var på utkikk etter en produsent for å bringe dette produktet til markedet, møtte de to gründerne Herman van Beveren, B’Twin bysykkelutviklingssjef, ved Decathlons hovedkvarter i Lille. De vil endelig signere et eksklusivt partnerskap i oktober 2020 for motorsystemet. «Vi har samme filosofi om å gjøre sykling tilgjengelig for alle, og Decathlon er mindre risikovillig enn andre produsenter.avslutter Arthur Delival. Ti år er lang tid. Jeg trodde aldri å finne en partner ville ta så lang tid eller at det ville bli en tikamp; Vi har bare hatt våre første ansatte siden 2019! I dag er det 20 bedrifter og vi konkurrerer med Bosch, som har 100 personer bare innen FoU. Vi har kommet langt og er stolte av det.»

Om noen få datoer

1987: nFødt i Knokke-Heist

2010: grad i Mechanical Engineering fra École Polytechnique de Louvain og en tverrfaglig mastergrad i Business Creation

2012: Mastergrad spesialisert i biltransport

April 2013: Lag E2-motorer

oktober 2020: Eksklusivt samarbeid med Decathlon

2023: Montering i Wavre og lansering av elsykkelen LD 920 E

Du trenger ikke å skifte gir lenger

Det kontinuerlige automatiske girsystemet utviklet av E2 Drives som utstyrer LD 920 E kalles Owuru. Det lar deg eliminere skjevheter, et element som ofte ikke er veldig sterkt over tid. Owuru kan teoretisk kjøre over 20 000 kilometer uten å måtte bytte deler eller utføre noe spesifikt vedlikehold. Elektronikken beregner tråkkerytmen i sanntid for å oppnå passende girforhold til enhver tid avhengig av høydeforskjellen, noe som resulterer i en jevn tur og skarp akselerasjon ved maksimal kraft. Sykkelen på 26 kg er satt sammen i Lille, deler av Europa. Den er garantert i to år, og har en rekkevidde på omtrent 60 kilometer i «Turbo»-modus og 130 kilometer i «Eco»-modus.