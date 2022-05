AS Roma slo Leicester City (1-0) for å spille europacupfinale 31 år senere

Brendan Rodgers Og så prøvde noe annet for andre periode. Leicester City-manageren byttet til et tremannsforsvar Amarte Og Ihenacho. Holdningsendringen ga engelskmennene flere besittelser, men flere muligheter var ikke nødvendig. Så fant den mest fantastiske scenen sted på stadion Applaus fra italienske og engelske supportere Claudio RanieriDen tidligere treneren for de to klubbene er på stadion.

Felt, Madison (78.) og Kelechi Ihenacho (80.) prøvde lykken på avstand og klarte ikke å bryte den romerske blokken i en blanding. I de siste øyeblikkene kastet Leicester full styrke for å henge på den ekstra økten. Forgjeves.

AS Roma og mange av deres supportere på Olympiastadion nøt sluttsignalet (1-0). Romerne, selv om de ikke var spektakulære, viste seg å være organiserte og effektive. Gruppe av Jose Mourinho Vendt Nederlendere fra Faynord Rotterdam der OM falt, I Europa Conference League-finalen onsdag 25. mai i Tirana, Albania. AS Romas finale begynner i 1991.

Den portugisiske teknikeren ble den første treneren som nådde finalen i tre europacuper: Champions League (Porto, Inter Milan), Europa League (Manchester United) og Europa Conference League (AS Roma).