Ashimeru bør ikke spille mot La Condois

Planen var klar: spill Majeed Ashimeru når det er absolutt nødvendig. Vincent Company måtte fortsatt starte sin midtbanespiller på timelappen.

Tvunget beslutning av møtet til Christopher Olson. Sverige klarte ikke å komme ned i spillet sitt og gikk tett på rødt i sterk takling. For å gjøre en forskjell, mente manageren at han trengte å sette fart på midtbanen.

Den eneste mulige løsningen: Raise Majeed Ashimeru. Ghaneseren var langt fra 100 % av sine evner. Kneet verket fortsatt. Han ønsket å delta i finalen, men han visste bedre enn noen annen faren det ville medføre i fraværet av tre uker.

Han gikk med på å ikke ta noen risiko med Vincent Company. Åstedet for kampen presset begge mennene til å ta over. Som et resultat av endring etter ti minutter.

Etter den første advarselen forsøkte spilleren å fortsette, men klarte det ikke til slutt. «Du gir alltid litt for mye for å spille i finalenRettferdiggjør selskapet. Du kan bruke profilen hans på slutten av kampen. Jeg følte at Kents midtbane var sliten og at vi kunne dominere dem og ta kontroll. Dessverre er han på kne og måtte ta veien til Ghana, og jeg fokuserer på utviklingen av spillet hans.

Ashimeru, som gikk for å gratulere fansen etter nederlaget, haltet fortsatt. Hvis han gjør skaden verre, er starten på sluttspillet i fare.