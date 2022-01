Ashley Graham, som er gravid med tvillinger, avslører en fullstendig forstørret mage

Folk og kongefamilien

Imponerende mage!

Hun er vakker, berømt, og vil snart bli mor til ikke én men tre gutter. Ashley Graham la nylig ut bilder av den nåværende tilstanden til babybulen hennes, og du kan se at modellen har passert mensen (nøyaktig 40 uker).

“Du er en dronning”

På bildene ser vi den unge moren ligge på en seng midt mellom kortene i et beskjedent rom, mens hovedunderlivet kommer frem fra den svarte t-skjorten hennes. På Instagram, skaperen av coveret Vogue Ved flere anledninger la hun ut flere bilder av den runde magen sin på nettverkene for å dokumentere graviditeten til sine 15,7 millioner abonnenter.

“Jeg kom til kontoret i dag (40 uker!). Med de riktige datoene bare forslag, vil barna alltid gå ut i bursdager”, En serie på tre bilder som har blitt likt mer enn 1,1 millioner ganger, skrev han i tittelen. Fascinerende kommentarer florerte under bildet: “Aha, det burde virkelig være en prestasjon for double!” Det er derfor, du kommer ikke til å gjøre noe halvt haha ​​​​”,” Du er en dronning. Jeg er i full ærefrykt “,” ja og jeg vedder på at de ikke kan vente med å møte deg “,