Ashley Graham svarer på hennes vanskelige ordveksling med Hugh Grant på Oscar-utdelingen | Oscar-utdelingen

Utvekslingen deres fikk folk til å snakke. Søndag kveld sto Ashley Graham ansikt til ansikt med en spesielt kul Hugh Grant mens hun intervjuet kjendiser på Oscars røde løper for ABC. Da modellen spurte ham hva han likte best med arrangementet, svarte skuespilleren ganske enkelt: «Hmmm… det er fascinerende. Alt dette er humanitært. Det er en villfarelses fest.»

Selv om hun ikke utdypet hendelsen, la hun til at hun var veldig fornøyd med kjendisene hun intervjuet på den røde løperen i forkant av seremonien. Til tross for dette vanskelige møtet med Hugh Grant, ser det ut til at Ashley Graham likte kvelden. Hun har delt mange selfies med andre tilsynelatende kjendiser som Rihanna, Melissa McCarthy og Austin Butler.