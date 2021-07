Asiatiske M & A-bonuser, private equity-avtaler, banknyheter og topphistorier indusert av Sørøst-Asia

Asiatiske fusjons- og oppkjøpsaktiviteter (M&A) steg til sitt nest høyeste nivå i første halvår da Sørøst-asiatiske og private equity-avtaler slo rekorder, og bankfolk forventer å opprettholde et sterkt momentum senere i år.

Annonserte kontrakter som involverte asiatiske selskaper, var på 707,7 milliarder dollar (953,2 milliarder dollar) i januar til forrige måned, opp 75 prosent fra samme periode i fjor, ikke langt fra 758,6 milliarder dollar i første halvdel av 2018, Refinitiv data viste.

Avtalene i Sørøst-Asia hoppet 83 prosent til 124,8 milliarder dollar, drevet av kortslutningstransaksjoner, inkludert sammenslåing av rytterevurderingsselskapet Crop’s 40 milliarder dollar med US Special Purpose Acquisition Company (SPAC) og høydemålerutviklingsselskap.

Bankfolk forventer at Sørøst-Asia vil være et viktig knutepunkt i avtalen.

“Ettersom den sørøstasiatiske regionen fremdeles er frisk i utvinning, har du ennå ikke kommet til behovet for Capex (kapitalutgifter), men du vil begynne å se det komme ut igjen med refinansiering og konsolidering og etterspørsel etter M&A,” sa Amit Cutter. , styreleder i Deutsche Bank, leder for Asia-Pacific Investment Bank.

Han forventer M & A når selskaper vurderer kontormarkeder i digital infrastruktur som datasentre og telekommunikasjonstårn og forbruker sektor, og spesielt i eiendomstransaksjoner i Singapore.

Andre klumpete avtaler i Sørøst-Asia inkluderer Gropins sammenslåing på 18 milliarder dollar med den indonesiske rivalen Kozak, det indonesiske e-handelsselskapet Togopedia og 15 milliarder dollar i kjøp av enheter i det malaysiske teleselskapet Axiata Group og Norges Telenor for 15 milliarder dollar.

“Vi er halvveis i løpet av året, men hvis markedsforholdene er positive og basert på tilbakekoblingene våre, er vi godt på vei til å slå alle rekorder,” sa David Pillar, Citigroups Sørøst-Asia Bank, Capital Markets og Consulting styreleder. Virksomhet. “Temaene er fortsatt teknologi, forbruker og helsetjenester. Spredningen av kapitalmarkeder og M & A-avtaler er høy i alle land.”

Private equity support-avtaler har mer enn doblet seg til 102 milliarder dollar.

Asia-baserte private equity-fond samlet inn $ 80,5 milliarder sist fredag, opp 59 prosent fra året før, det høyeste på to år, ifølge dataleverandøren Brekin. Tørrpulver i regionen nådde 384,9 milliarder dollar i forrige måned.

Da mange virksomheter i regionen sprang tilbake fra fjorårets epidemisk fremkalte nedgang, ble private equity-avtaler også drevet av bankenes forbedrede kredittkris.

Midlene til oppkjøp i regionen økte med 16 prosent til 57 milliarder dollar sist fredag.

Private equity-selskaper har auksjonert bort eiendeler som den Hong Kong-baserte madrassprodusenten King Temple og Kina-divisjonen til Mundiparma, en farmasøytisk produsent eid av milliardæren American Choker-familien.

Et annet eksempel på salget av Reckitt Benckiser Groups kinesiske babyformelvirksomhet var seieren over rivaler, inkludert Primavera Capital Group, Sequoia Capital, KKR og Carlyle Group.

“Det er et stort fokus på sponsingskjøp og -utgang, spesielt bedrifter som er på bedring etter Govt-19-epidemien,” sa Rohit Satsangi, medformann i Asia M&A og sjef for Asia Financial Supporters.

Bankene håper at gaprelaterte transaksjoner vil være svake når regulatorene skjerper tilsynet, men at mange diskusjoner om såkalte de-spec-avtaler vil føre til transaksjoner de neste månedene, når rom blir slått sammen med målselskaper.

“Investorers tillit til fremveksten av ny dynamikk, forstyrrende og raskt voksende selskaper i sektorene for fornybar energi og teknologi, driver T-Speak og M & A-operasjoner,” sa Rich Wong, Morgan Stanleys M & A-styreleder for Asia. Stillehavet.

Morgan Stanley toppet regionens M & A-ligatabell for annonserte avtaler, etterfulgt av JPMorgan og Goldman Sachs.

REUTERS