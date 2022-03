Assassin’s Creed i Fortnite, et Ezio-skinn snart i spillet? – Breakflip

Et nytt Fortnite-samarbeid har nettopp blitt lekket: det handler om Assassin’s Creed-spillet! Et Ezio-skinn kan bli utgitt snart.

Etter implementeringen av patch 19.40, mange lekkasjer om de kommende nyhetene om Fortnite De har funnet sted! Vi var i stand til å oppdage de neste skallene i spillet, men også Liste over Spider-Man-oppdrag noen timer før utgivelsen.

På toppen av det, forårsaket en hud lekkasjer en viss bekymring da den forble kryptert i flere timer etter at lappen ble utgitt. Nå er det over, og nå vet vi at en samarbeid må snart skje mellom Assassin’s Creed og Fortnite !

Et Assassin’s Creed x Fortnite-samarbeid med et Ezio-skinn?

En assosiasjon mellom Fortnite og Assassin’s Creed Det bør se dagens lys i løpet av de neste dagene, med tillegg av in-game skins og kosmetikk i Fortnite Item Shop! Faktisk ezio hudvarianten og kosmetikken har blitt dechiffrert av lekkasjer etter implementeringen av patch 19.40 i Fortnite.

Det er mulig å oppdage i tweeten under masken til Ezio, hovedpersonen til Assassin’s Creed, og dens variant:

En titt på antrekket til Ezio Auditore i skapet! #Fortnite pic.twitter.com/yAGymUdo4P — Fortnite 🙠News (@FortniteBR) 1. mars 2022

For nå, ingen utgivelsesdato er ikke annonsert og samarbeidet er det ikke det er heller ikke offisielt. Vi må vente på offisiell informasjon fra Epic Games for å vite mer om dette! Imidlertid skal huden være tilgjengelig i kapittel 3 sesong 1, i løpet av de neste 3 ukene.

