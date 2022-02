Assassin’s Creed Valhalla gratis i noen dager, hvordan nyte det

Hvilken fremtid har Assassin’s Creed Valhalla-lisensen?

Fremtiden til Assassin’s Creed-lisensen bør avsløres raskere enn forventet. For noen dager siden fikk vi vite det neste episode, Døpt som “Rift”, ville det være planlagt i 2023. Tittelen, som ikke ville være åpen verden, vil sette infiltrasjon i sentrum av spillingen, til glede for fansen av de første spillene.

Men først, episoden bortskjemt av Ubisoft forblir Assassin’s Creed Valhalla, som fortsetter å motta oppdateringer og nytt innhold. For å feire ankomsten av oppdatering 1.5, vil Assassin’s Creed Valhalla være gratis i flere dager.

Assassin’s Creed Valhalla gratis denne helgen

Assassin’s Creed Valhalla vil være gratis fra 24. til 28. februar. For spesifikke timer for hver konsoll, gå til den dedikerte siden. Du vil kunne nyte hele spillet, og til og med speedrunneren for å fullføre det, slik denne spilleren gjorde i Nyinnspilling av Resident Evil 3. Da vil du kunne glede deg over 1.5-oppdateringen av spillet, men du får dessverre ikke prøve den nye utvidelsen Dawn of Ragnarök, som først slippes 10. mars, også på alle plattformer.

På tide å dykke igjen! 🔥 Sjekk ut vårt første veikart for 2022 for Assassin’s Creed Valhalla 👀 Kom 10. mars, begi deg ut på en farefull reise til Svartalfheim sammen med Odin når Dawn of Ragnarök slippes 🏔️ #assassin’s Creedpic.twitter.com/Zk8kW5bATS — Assassin’s Creed (@assassinscreed) 18. februar 2022

Du kan ikke nekte et “gratis spill” av denne kvaliteten. Dette er nok til å bringe flere spillere til Assassin’s Creed Valhalla, som allerede er den mest lønnsomme tittelen i seriens historie. Vel, du har fortsatt arbeid å gjøre å bli mer lønnsomt enn GTA 5.