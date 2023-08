«Aster Vranckx på veien mot en ny utfordring»

Fabrizio Romano kunngjør store nyheter: Aster Vranckx, Red Devil, har gode sjanser til å slutte seg til PSV denne uken. VfL Wolfsburg sies å være veldig interessert i midtbanespilleren.



For ti dager siden hadde PSV og Vranckx allerede kommet til enighet, men Wolfsburg hadde ennå ikke gitt grønt lys til en overgang. Tyskerne ønsket først å legge til en ny midtbanespiller til troppen. De vant nesten: Lovro Major skulle snart forlate Stade Rennes. Wolfsburg skal betale 30 millioner euro.

Så veien er klar for PSV og Vranckx. Ifølge Romano er forhandlingene nesten over. Den belgiske midtbanespilleren, som var på lån fra AC Milan forrige sesong, sies å ha et utkjøpsgebyr på €12 millioner.

Shankare solgt for 37,5 millioner?

PSV har også punget ut millioner for Noah Long, Ricardo Pepi og Gerdy Schouten i sommer. Sistnevntes ankomst bør bekreftes på tirsdag. Ibrahim Shankar er av interesse for flere klubber og kan bli hentet fra Eindhoven for €37,5 millioner.