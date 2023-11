Aston Martin legger ut en kopi av sin 2023 F1-bil på auksjon

For å markere utvidelsen av samarbeidet med Memento Exclusives – verdensledende innen motorsportminner – har Aston Martin valgt å selge en kopi av sin 2023 enseter, AMR23.

Den vinnende budgiveren vil motta ikke bare en original kopi av 2023 AMR23, komplett med race-brukte komponenter inkludert felger, men også racingdraktene brukt av Fernando Alonso og Lance Stroll i helgen – innrammet og autentisert til en-av-en -snille minner. Bruke Memento Exclusives autentiseringssystem.

Prisen vil bli overrakt til den heldige vinneren før British Grand Prix i 2024 ved en spesiell begivenhet på Aston Martin Team of Great Britain Technology Campus på Silverstone. Auksjonen varer fra 9. november til 28. november 2023 og hele samlingen er tilgjengelig nå på F1Authentics.com.

«Å kunne kjøpe unike minner – som bilkomponenter, karosseri eller racingdresser – gir fansen vår en helt spesiell forbindelse til laget.» sa Jefferson Slack, daglig leder for salg og markedsføring hos Aston Martin.

«Jeg er veldig glad for at vi kan lansere en utvidelse av forholdet vårt til Memento Exclusives ved å gi fansen muligheten til å by på et veldig unikt stykke minner.»

«Jeg ser frem til å utdype forholdet vårt og tilby fansen et bredt spekter av eksklusive og unike tilbud mens vi jobber sammen i årene som kommer.» »

Memento Exclusives, som ble lansert av Formel 1, opererer i dag også i noen av verdens største idretter, med ytterligere inntektsstrømmer som genererer millioner av pund i royalty til rettighetshaverne hvert år.