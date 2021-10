Aston Martin ønsker å endre liv, men står overfor minimal vekt

Tilbake til Formel 1, ledet av Lawrence Stroll, Aston Martin Den oppdaterte også den berømte engelske greenen på det høyeste nivået i motorsport. Likevel var antrekket som det britiske laget brukte på enkeltseter denne sesongen ikke enstemmig, mens det ble etterlengtet. Teamet skjuler det ikke og er klar over det, og erkjenner at TV -gjengivelse for eksempel ikke er i samsvar med den faktiske gjengivelsen, er generelt veldig mørkt, noe som fører til forvirring Mercedes Spiller et svart liv.

“Jeg synes det er en flott farge i solen, når du ser det i virkeligheten.”, Avtalt i sommer av Otmer Safnawer, direktør for gruppen. “Men jeg tror vi må se på TV -en for å gjøre den litt mer unik, uten å miste det grønne når du ser det fra utsiden. Jeg vet ikke om vi kan gjøre det, men vi gjør det bare . Vi må sørge for det. “

Aston Martin, markedsføringsaspektet er åpenbart viktig, så det vurderer å endre livet neste år, men dette resultatet er ikke så klart som det ser ut. Dette materialet har vært under intens vurdering i noen dager på lagets verksteder i Silverstone, med reelle tekniske implikasjoner, da bilens vekt må vurderes nøye avhengig av lakken som brukes.

“Vi begynte å se”, Forklarer i dag Otmar Szafnauer, intervju Motorsport.com Før USAs Grand Prix. “Vi holdt et ledergruppemøte og begynte å snakke om lakk til neste år. Hvor mye bil vi skal male, hvilken farge. Men vekt er en stor faktor. Vi kan spare vekt akkurat som oss. Vi er i gang nå. “

Neste sesong blir en av de teknologiske revolusjonene for Formel 1. For alle team som har jobbet i flere måneder med dette nye regelverket, har vektspørsmålet blitt sentralt for å komme så nær som mulig til grensen som er satt i 2022. Tekstene sier at hvert enkelt sete må ha en vekt. Neste år blir minst 792 kg, men mange lag kan overskride det antallet.

