Aston Villa: Alt av Emery går til dem – Premier League – J16 – Aston Villa-Arsenal

Pep Guardiola stirret ut i verdensrommet med hendene på hodet i 45 kvelende minutter på onsdag, uten å finne en løsning på Aston Villas (1-0) bekymringer. Når man ikke teller den mindre streiken etter 11, er det lenge siden katalaneren så motoren hans så blokkert.e min. I hjertet av Villa Park er Manchester City fanget i en helvetes vaskemaskin som det ikke er noen flukt fra. Med intenst press, tagging på bukser eller vågale korte turer, kan den Skurker De har vunnet syv av hjemmekampene sine denne sesongen og forbereder seg på å være vertskap for Arsenal. Mikel Artetas menn tok sist tre poeng unna Birmingham i februar, takket være to mål i tillegg etter en smal konkurranse. Siden er rekken på hjemmebane 14/14.

Og takk Emery

Takket være deres seier i løpet av uken, gikk Aston Villa forbi Manchester City for å slå seg ned på det tredje trinnet på pallen. Det kan virke som en anomali i verdens mest konkurransedyktige mesterskap, men Pep Guardiola får deg til å si Emerys lag. «Sikkert» En del av utfordrerne til tittelen. Canal +s Premier League-kommentator Najim Medini håper på sin side på en plass i topp 4. På slutten av sesongen. En uventet rangering for et år siden da baskeren erstattet Steven Gerrard på femtendeplass i Premier League, før han rykket opp til sjuende, i likhet med kvalifiseringen til Europa Conference League. «Din Emery forandret alt i denne klubbenJournalisten vurderer. En sportslig første, da Villa er det tredje laget med høyest poeng i 2023 bak City og Arsenal. » Manchester City er utvilsomt det mest verdifulle beistet som henger på jaktbrettet. SkurkerAndre som Tottenham, Chelsea eller Brighton falt før de ble slått 6-1 på Villa Park.

Mannen som stablet Europa Leagues i Spania er nå fengslende over kanalen. Aston Villa har potensiale til å overta hele staben, og utnevne Damian Vidagani som direktør for fotball og Monchi som sportsdirektør, i den grad Aston Villa har full makt. På banen er de nåværende suksessene også trenerens ære. «Han tar ingenting for gitt, han jobber fra 08.00 til 23.00. Denne sesongen gir han seg selv flere sjanser og forlater kontoret kl 20.00, men det er fortsatt en helvetes dag.», smiler Nazim Medini. På sin Instagram-konto avslører Unai Emery bak kulissene på en av disse endeløse øktene, på bussen med representantene sine, øynene klistret til datamaskinene deres. Bask liker spesielt godt å jobbe i selskap med dødballtrener Austin Magpie. Duoen har vært kjent for å bruke fire eller fem timer på å perfeksjonere scenene sine under videoøkter. Takket være dette ble klubben invitert til bordet over gigantene i det britiske mesterskapet.

Maksimal intensitet

Uten store omveltninger i rekkene, denne sommeren var Moussa Diaby og Pau Torres bemerkelsesverdige forsterkninger til troppen. Så, de nåværende spillerne er i utgangspunktet de samme som de som slet med å unngå rød sone i fjor. «Boubakar Kamara er et perfekt eksempel på denne progresjonen, han har nådd en milepæl og kan ikke lenger flytte ham fra de elleve, Analyserer kommentatoren. Han har gjenvunnet utallige baller, men nå er han god i besittelse. » Ved siden av franskmannen står Douglas Lewis. «Hjernen til laget», ifølge Nazim Medini. Disse to danner grunnlaget for en firkant der vi også kan finne Yuri Tielemans og John McGinn. Mot Manchester City, uten Rodri, kvalt denne talloverlegenheten på midtbanen presset. «Jeg kan ikke huske at Pep Guardiolas lag hadde så mye problemer med ballen», forklarer journalisten. Som med de siste gode historiene i Newcastle og Brighton, er Aston Villas spill preget av maksimal intensitet til enhver tid. En av de eneste løsningene for å legge hindringer i veien for motstandere som på papiret er mye sterkere.

Ruben Diaz og lagkameratene klarte så vidt å rokke ved presset, til tross for Manchester Citys managers forferdelse onsdag. Unai Emerys tilpasningsevne har ikke blitt bevist i hans lange år på Europatouren. Siden ankomsten til Birmingham har han igjen demonstrert sin evne til å endre planer for å passe motstanderne: mer press på forsvarere Innbyggere, midtbaneblokkeringen og individuelle markeringer for å holde Brighton innenfor 30 meter fra motstanderen og ikke tillate Roberto De Gerbi eller Pep Guardiolas spillere å diktere tempoet, er en alvorlig indikator på Aston Villas svar på to referanser når det gjelder rom-tidsstyring, dette årstid. Arsenal har også en full tropp og er sikre på styrkene sine ved å være det beste bortelaget i Championship. Det er nok å love en krig ovenfor. Unai Emery må ha forberedt det tålmodig, forberedt seg på å ta ledelsen fra sin tidligere klubb og forårsaket Mikel Arteta hodepine.

Keepere vs Keepere