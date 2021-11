Astro, et grunnleggende medlem av Reggae Group UB40, er død

Tidligere sanger og grunnlegger av det britiske reggaebandet UB40, “kjent på 1980-tallet.”Rød rød vin“Og”Kan ikke la være å bli forelsket“, Døde i en alder av 64 av en sykdom, kunngjorde teamet hans lørdag.

Terence Wilson, under pseudonymet Astro, opptrådte med UB40 til 2013 før han dannet et nytt band.

“Vi er helt knust over å fortelle deg at vår elskede Astro gikk bort i dag etter en mindre sykdomHans nåværende team, “går under navnetUB40 med Ali Campbell og Astro“.”Verden ville ikke alltid vært den samme uten ham“.