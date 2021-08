Astronaut klikker episke bilder av Jordens aurora fra verdensrommet som aldri før

The European Space Agency har delt på sin offisielle Instagram -konto et sett med bilder som viser Aurora fra den internasjonale romstasjonen, og disse kan være de beste bildene som noen gang er tatt av dette naturfenomenet.

I ett bilde kan du se på den glødende overflaten sammen med Den internasjonale romstasjonens utvalg av solcellepaneler, mens forskjellige steder på jorden ser ut til å ha sitt eget lysshow.

Et annet bilde viser bare nyanser av grønt og rødt som lyser opp planeten, og minner meg om Gamora fra Marvel’s Guardians of the Galaxy -filmene.

Bildene ble tatt av den franske astronauten Thomas Pesquet, som for tiden er ombord på ISS. Bildene viser jordens glød i praktfulle nyanser av grønt, oransje og rødt, som belyser solsystemet, noe som resulterer i en virkelig fascinerende scene.

Når ESA delte bildeserien, avslørte ESA i bildeteksten: “Dette settet med bilder som viser Jordens aurora tatt av @iss’s @thom_astro er så imponerende, det er så imponerende at vi ikke kan bestemme hvilket som er vårt. Favorittbilde”.

Thomas Pesquet, som delte disse bildene med ESA, sa i en uttalelse: “Romvær er faktisk en virkelig ting! Blant annet kan ESA forutsi når en aurora mest sannsynlig vil forekomme. Romvær er viktig ettersom det forutsier solhendelser og deres effekt på satellittbaner og romoperasjoner. Som med vanlig vær, kan vi ikke endre det, men vi kan forberede oss på utbrudd av romvær. “

Hvordan dannes auroraer?

Nordlyset eller auroraene (avhengig av om du befinner deg på nord- eller sørpolen) forekommer i jordens ionosfære. Ioner fra solvinden kolliderer med oksygen- og nitrogenatomer i jordens atmosfære.

Dette forårsaker frigjøring av energi, noe som resulterer i en lys, fargerik glorie rundt polene. De observeres ofte å forekomme mellom 97 og 1000 kilometer over jordens overflate.

Sørlyset eller auroraene er sett fra Antarktis, samt noen områder i nærheten av Australia, New Zealand og noen deler av Chile i Argentina. Nordlyset er imidlertid mest synlig fra Canada, Finland, Grønland, Norge, Sverige og Alaska.

Er ikke dette et av de største underene på vår jord fanget fra verdensrommet?