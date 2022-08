Astronomer avklarer Solens fremtid og dens slutt

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Mission Gaia: The Milky Way vil snart bli kartlagt ESAs Gaia-oppdrag har målt posisjonene og hastighetene til en milliard stjerner i Melkeveien. Dette vil gjøre det mulig å rekonstruere historien til vår galakse og bedre forstå strukturen, men også å jakte på mørk materie og eksoplaneter.

Den forbløffende fremgangen til kjernefysisk astrofysikk etter andre verdenskrig, supplert med en like rask konstitusjon i løpet av 1930-årene med teori om stjernedannelse, ga oss nøklene til liv og død. StjernerSå selvfølgelig er det én ting som bekymrer oss mest: The solen.

Det er fortsatt mange ukjente i disse sakene, og vi vet at tredje fase oppskytingen av ESA Gaia-satellitten er gjennomført. 13. juni 2022 Det vil hjelpe i denne saken. La oss huske det hånd er en astronomisk oppgave å gi oss nøyaktige bestemmelser om Gears og stillinger Melkeveien Mer enn en milliard stjerner.

Gaias beslutninger bør også gis lysstyrke gjennomsiktig og Farge I disse stjernene. I følge den berømte Wiens lov er temperaturen som bestemmer fargen på en stjerne og avstanden til stjernen kjent slik at man kan tegne en absolutt lysstyrke fra den og tegne en mer nøyaktig versjon av det berømte diagrammet. Astronomer danske og amerikanske Ejner Hertzsprung og Henry Norris Russell.

De foreslo det uavhengig tidlig på 1910-tallet, og det var i utgangspunktet et spørsmål om å vise hvordan de kjente stjernene i Melkeveien var fordelt på et kart som ga lysstyrken og spektralklassen til disse stjernene. absolutt størrelse avhengig av deres temperatur. Da får vi en fordeling i «z» sett i speilet, hvor de fleste stjernene er konsentrert langs et bånd diagonalt, som vi kaller Hovedsekvens (Hovedsekvens på engelsk).

Forskjellige stjerner massene De tilbringer mesteparten av livet i dette båndet fra fødselen, men bytter plass til de forlater hovedlinjen på slutten av livet. En flott oppløsning Hertzsprung-Russell diagram (HR) vil derfor påvirke hva vi vet om stjerners liv og død.

Gaias første resultatpresentasjon for noen år siden. © European Space AgencyESA

5 863 analoger av solen oppdaget av Gaia

I en fersk pressemelding fra ESA, astronom Orlock er kremaktig, som jobber ved Observatoire de la Côte d’Azur, forklarer at dette faktisk skjedde på grunn av arbeidet han og kollegene utviklet basert på nyere data fra Gaia. Dette nye kartet inneholder mer presis informasjon, slik at astronomer kan identifisere finere detaljer som aldri er sett før, slik at vi kan lære mer om solens skjebne.

For dette lette Arlock og kollegene etter stjerner med temperaturer, Tyngdekraften Overflaten, sammensetningen, massen og radiusen ligner alle på dagens sol. De fant 5 863 stjerner i Gaia-dataene som passet til deres kriterier. Men siden disse analogene til solen ikke alle er plassert på samme sted på HR-diagrammet, kan vi slutte at de representerer forskjellige punkter i stjernens tidligere og fremtidige evolusjonsbane.

Faktisk, ettersom stjernemassen blir relativt liten i løpet av levetiden, endres stjernens temperatur og størrelse betydelig, og den blir en rød kjempe. hvit dverg (hvit dverg på engelsk). Disse endringene er drevet av typen reaksjoner Kjernefysisk fusjon Som begynnelsen av fusjon finner sted inne i stjernen Atomer avStrålingog ved lokaliseringen inne i stjernen til disse reaksjonene.

De nye dataene som er samlet lar oss dermed konkludere med at solen vil nå sin maksimale temperatur om mindre enn 4 milliarder år, og at den vil bli en rød kjempe etter én til tre milliarder år. Jorden vil bli ubeboelig om ikke lenge. Evolusjon av solens lysstyrke Fordampning av disse havene på omtrent en milliard år.

Hertzsprung-Russell-diagrammer tegnet med Gaia-data. Solens evolusjonsbane er vist, utledet fra lignende stjerner i Gaia-dataene. © ESA, Gaia, DPAC, CC by-sa 3.0, IGO